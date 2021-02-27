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Ebru Baki kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Habertürk’te sunduğu “Para Gündem” adlı programda asgari ücret yaptığı yaptığı konuşmalar sonrasında gündem olan Ebru Baki, hakkında en fazla araştırma yapılan isimler arasında oldu. Seyirciler, Ebru Baki kim, evli mi, kaç yaşında, nereli? Gibi soruların cevabını merak ediyor.

27 Şubat 2021 Cumartesi 00:01
Ebru Baki kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
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1975 İstanbul doğumlu olan Ebru Baki şuanda 45 yaşındadır. Eğitimini Marmara Üniversitesi’nin Gazetecilik bölümünde alan Baki, başarılı gazetecilerimiz arasındadır. Ebru Baki, lisans eğitimine devam ettiği zamanlarda Hürriyet Gazetesi’nin Ekonomi Servisi kısmında stajını da tamamlamıştır. Üniversiteden okul ile bölüm 1. olarak mezun olan Baki, kimi haber ve fotoğrafları sayesinde farklı ödüller almıştır.

Baki, stajını bitirdikten sonra CNN Türk’te yedi sene ekonomi haberi sunmuştur. CNN Türk Demirören Medya’ya geçtikten sonra oradan ayrılıp Habertürk’e geçmiştir ve halen de burada çalışmaktadır.

Baki, hafta içinde her gün sabahları Bülent Aydemir ve farklı konuklar ile Para Gündem adındaki programı sunmaktadır.



Son Güncelleme: 27.02.2021 00:01
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