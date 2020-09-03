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Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı! Ailecek yakalandık

Birçok filmde rol alan dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson, ailesi ile birlikte korona virüse yakalandıklarını açıkladı. Hastalığı ailesi ile birlikte yendiklerini belirten ünlü oyuncu, süreç hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

03 Eylül 2020 Perşembe 17:26
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı! Ailecek yakalandık
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Hollywood’un ünlü oyuncusu Dwayne Johnson, korona virüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, ailesi ile birlikte koronaya yakalandıklarını açıkladı. Bir süre önce bu hastalığa yakalandıklarını belirten oyuncu, ailesi ile birlikte hastalıktan kurtulduklarını açıkladı.

Hastalıkla mücadele ettiklerini açıklayan Dwayne Johnson, ailesi ile birlikte korona sürecini yaşadıklarını ve testlerinin pozitif çıkması ile birlikte verdikleri mücadele sonucunda hastalığı yendiklerini aktardı.


Aile olarak bu hastalık savaşmanın zor olduğuna değinen Johnson, bu süreci birlikte aştıklarını aktarırken, artık hasta olmadıklarını dile getirdi.

Maske takma fikrinin politik gündem haline getirilmesi beni şaşırtıyor

Pandemi süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Dwayne Johnson, maske takma zorunluluğunun politikada malzeme olmasının kendisini şaşırttığını ifade etti. Bunun artık hayatın bir gerçeği olduğunu aktaran başarılı oyuncu, insanların sorumlu olarak davranması gerektiğini belirtti.

 



Son Güncelleme: 03.09.2020 17:26
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Anahtar Kelimeler:
Korona VirüsDwayne Johnson
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