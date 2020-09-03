Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı! Ailecek yakalandık

Hollywood’un ünlü oyuncusu Dwayne Johnson, korona virüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, ailesi ile birlikte koronaya yakalandıklarını açıkladı. Bir süre önce bu hastalığa yakalandıklarını belirten oyuncu, ailesi ile birlikte hastalıktan kurtulduklarını açıkladı.

Hastalıkla mücadele ettiklerini açıklayan Dwayne Johnson, ailesi ile birlikte korona sürecini yaşadıklarını ve testlerinin pozitif çıkması ile birlikte verdikleri mücadele sonucunda hastalığı yendiklerini aktardı.

Maske takma fikrinin politik gündem haline getirilmesi beni şaşırtıyor

Aile olarak bu hastalık savaşmanın zor olduğuna değinen Johnson, bu süreci birlikte aştıklarını aktarırken, artık hasta olmadıklarını dile getirdi.

Pandemi süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Dwayne Johnson, maske takma zorunluluğunun politikada malzeme olmasının kendisini şaşırttığını ifade etti. Bunun artık hayatın bir gerçeği olduğunu aktaran başarılı oyuncu, insanların sorumlu olarak davranması gerektiğini belirtti.