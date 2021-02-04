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Duygu Serap Salman kimdir? Survivor yarışmacısı Duygu Serap Salman’dan itiraf

Geçtiğimiz gün Survivor’dan elenen Duygu Serap Salman Survivor gönüllüler takımı hakkında konuştu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’a yedeklerden girmesinin ardından 2 hafta sonra elenen Duygu Serap Salman bulunduğu gönüllüler takımı hakkında konuştu.

04 Şubat 2021 Perşembe 18:18
Duygu Serap Salman kimdir? Survivor yarışmacısı Duygu Serap Salman’dan itiraf
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Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yer alan Duygu Serap Salman, herkesin ikiyüzlülük yaptığını dile getirdi. Herkesin birbirinin yüzüne gülüp arkasından konuştuğunu düşünen Duygu çoğu kişiyi şaşırttı. Kendisinin hiç böyle bir şeye kalkışmadığını bunu yanlış bulduğunu ifade etti. Duygu bazı insanların arkalarından kötü konuştukları kişilerle sonradan samimi olmasını hazmedemediğini dile getirdi. Bu saatten sonra takımındakilerin çok daha iyi anlaşacaklarını düşünüyor.

 

İsim vermek istemeyen Duygu Serap Salman son parkurda sergilediği performansının bazı kişilerden daha iyi olduğunu düşünüyor. Survivor’ı kazanmayı hak eden tek yarışmacının ise Dora olduğunu düşünüyor.

 

Duygu Serap Salman kimdir?

 

19 Mayısıs 1997 doğumlu olan Duygu Serap Salman personal trainer olarak çalışmakta. 6 Yaşından beri sporla ilgilendiğini söyleyen Duygu Serap Salman neredeyse her spora ilgi duyduğunu dile getirdi. Sosyal Medyada da ünlü olan Duygu, voleybol, futbol, MMA kickboks, hentbol gibi sporlarla uğraşmaktadır. Bunlara ek olarak dans etmekte hobileri arasında.



Son Güncelleme: 04.02.2021 18:18
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Anahtar Kelimeler:
Duygu Serap SalmanGönüllüler TakımıSurvivorTv8
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