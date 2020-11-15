Duygu Sarışın, 'Saçım Saçın Olsun' kampanyası için saçlarını kestirdi!

Ünlü oyuncu Duygu Sarışın 'Saçım Saçın Olsun' kampanyasına destek için saçlarını kestirerek kanser tedavisi gören bir kişiye peruk olması için saçlarını hediye etti. Duygu Sarışın'ın bu hareketi ve kısa saçlı yeni imajı çok beğenildi.

Uzun süredir Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Duygu Sarışın önek bir sosyal sorumluluk davranışına imza attı. Kanser tedavisi gören ve bu neden ile saçı dökülen bir çok hasta için başlatılan ‘Saçım Saçın olsun’ kampanyasına destek için kendi saçlarını kestirerek kanser tedavisi gören bir hastaya peruk olması amacıyla saçlarını hediye etti. Güzel oyuncu bu hareketi ile takipçileri ve sevenleri tarafından büyük takdir topladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 'Saçım Saçın Olsun' kampanyasına destek verdiğini açıklayan Duygu Sarışın, zor geçirilen bu günlerde 'Saçım Saçın Olsun' kampanyasına destek amaçlı saçlarını kestirdiğini ve hiç tanımadığı birine bir nebze yararı dokunacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Sağlıklı günlerde buluşmak ümidiyle diyerek yeni imajını paylaştı.

Ünlü oyuncunun bu imajı çok beğenildi ve birçok beğeni aldı.

