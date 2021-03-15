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Duygu Özaslan'ın esmer halini görenler tanımakta zorluk çekti

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın son halini görenler tanımakta oldukça zorlandı. Makyaj ve peruk ile esmerleşen Duygu'nun bu hali ise Instagramı salladı.

15 Mart 2021 Pazartesi 22:28
Duygu Özaslan'ın esmer halini görenler tanımakta zorluk çekti
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Çektiği makyaj videoları ile ünlenen ve bir andan sosyal medya fenomeni olan Duygu Özlaslan'ın her adımı olay oluyor. Son olarak bir reklam için duşta çekim yapan Özaslan, sosyal medyada olay yaratırken son paylaşımları ise görenleri şaşkına çevirdi.

Farklı makyajı ve esmer peruğu ile değişen Duygu Özaslan'ı tanımanın imkansız olduğu fotoğraflar beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken takipçilerinin de ağzını açık bıraktı.

Alp Kavasoğlu'nun yaptığı yeni imajın ardından yaşadığı büyük değişimle konuşulan Duygu Özaslan, son halini Instagram hesabından 'Elizabeth Taylor ilhamlı makyaj' notuyla paylaştı. Takipçilerinin bir çok yorumuyla karşılaşan Duygu Özaslan'a Yasak Elma dizisinde oynayan Ender karakterine benzerliği olduğu da söylendi.



Son Güncelleme: 15.03.2021 22:28
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Anahtar Kelimeler:
Duygu ÖzaslanSon HaliMakyaj Ve Peruk
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