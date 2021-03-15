Duygu Özaslan'ın esmer halini görenler tanımakta zorluk çekti

Çektiği makyaj videoları ile ünlenen ve bir andan sosyal medya fenomeni olan Duygu Özlaslan'ın her adımı olay oluyor. Son olarak bir reklam için duşta çekim yapan Özaslan, sosyal medyada olay yaratırken son paylaşımları ise görenleri şaşkına çevirdi.

Farklı makyajı ve esmer peruğu ile değişen'ı tanımanın imkansız olduğu fotoğraflar beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken takipçilerinin de ağzını açık bıraktı.

Alp Kavasoğlu'nun yaptığı yeni imajın ardından yaşadığı büyük değişimle konuşulan Duygu Özaslan, son halini Instagram hesabından 'Elizabeth Taylor ilhamlı makyaj' notuyla paylaştı. Takipçilerinin bir çok yorumuyla karşılaşan Duygu Özaslan'a Yasak Elma dizisinde oynayan Ender karakterine benzerliği olduğu da söylendi.