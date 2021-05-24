Duygu Özaslan'ın babası neden öldü?

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Youtuber Duygu Özaslan, bu kez sevenlerini üzen bir haber paylaştı. Ünlü fenomen 2 saat önce yaptığı paylaşımda, babasının vefat ettiğini duyurdu.

‘’Hala inanamıyoruz’’

30 yaşındaki fenomen yaptığı paylaşımda, babasının dün gece aniden kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini açıklarken kendisine gönderilen başsağlığı mesajları için de teşekkür etti. Ünlü fenomen acı haberin ardından tatilini yarıda keserek İstanbul’a geldi.