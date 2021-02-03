Duygu Özaslan, 'mouse' tanıtımı yapınca sosyal medyada alay konusu oldu

Sosyal medyada yaptığı reklam tanıtımları ile alay konusu olan fenomen Duygu Özaslan, yine bir tanıtımla gündeme geldi. Özaslan, tanıtımda söylediği sözler ile yine sosyal medyada alay konusu oldu.

Bilgisayar Mouse tanıttı

Geçen haftalarda tanıttığı su reklamında söyledikleri ile alay edilen Duygu Özaslan, bu kez de bilgisayar Mouse tanıttı. Mouse tanıtırken nasıl çalıştığını anlatan Özaslan, ‘’un böyle güzel rengarenk kablosuz mouseları var. Bunu böyle takıyor ve kullanıyorsunuz’ sözleriyle tanıtım yapan fenomen sosyal medyada ‘Duygu’nun teknoloji keşfi’, ‘Teknloji dünyasında kartlar tekrar dağıtılıyor’ gibi alay içerikli yorumlar aldı. Özaslan, bu yorumlardan sonra paylaşımı sildi.