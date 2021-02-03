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Duygu Özaslan, 'mouse' tanıtımı yapınca sosyal medyada alay konusu oldu

Söyledikleri ile sürekli gündem de olan ve yaptığı tanıtımlarla alay konusu haline gelen ünlü fenomen Duygu Özaslan, şimdi de bilgisayar mouse tanıtınca sosyal medyanın diline düştü.

03 Şubat 2021 Çarşamba 23:55
Duygu Özaslan, 'mouse' tanıtımı yapınca sosyal medyada alay konusu oldu
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Sosyal medyada yaptığı reklam tanıtımları ile alay konusu olan fenomen Duygu Özaslan, yine bir tanıtımla gündeme geldi. Özaslan, tanıtımda söylediği sözler ile yine sosyal medyada alay konusu oldu.

Bilgisayar Mouse tanıttı

Geçen haftalarda tanıttığı su reklamında söyledikleri ile alay edilen Duygu Özaslan, bu kez de bilgisayar Mouse tanıttı. Mouse tanıtırken nasıl çalıştığını anlatan Özaslan, ‘ Microsoft’un böyle güzel rengarenk kablosuz mouseları var. Bunu böyle takıyor ve kullanıyorsunuz’ sözleriyle tanıtım yapan fenomen sosyal medyada ‘Duygu’nun teknoloji keşfi’, ‘Teknloji dünyasında kartlar tekrar dağıtılıyor’ gibi alay içerikli yorumlar aldı. Özaslan, bu yorumlardan sonra paylaşımı sildi.



Son Güncelleme: 04.02.2021 00:38
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Anahtar Kelimeler:
Duygu ÖzaslanMouseMicrosoft
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