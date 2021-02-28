Duygu Özaslan duş alırken paylaştı!

29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor.

Ünlü fenomen yaptığı paylaşımları sebebiyle zaman zaman takipçilerinden eleştirilerde almaya devam ediyor.

Son olarak şampuan reklamı için duş aldığı anları takipçileriyle paylaşan 29 yaşındaki fenomene bazı takipçilerinden tepkiler geldi.

Geçtiğimiz haftalarda başka bir markanın reklamını yaptığını öne süren takipçileri Duygu Özaslan ile dalga geçti.

Bir zamanlar kilolarıyla konuşulan güzel fenomen, bazı ürünlerin reklamını yaparken söyledikleri sebebiyle gündem olmuştu.

Özaslan geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçilerine yaptığı paylaşımda, 'istediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum. Küçük küçük yudum yudum içebiliyorsunuz' ifadelerini kullanmasıyla epey konuşulmuştu.