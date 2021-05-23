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Duygu Özaslan bikinili pozları ile sosyal medyayı salladı

Geçen yaz bikinili fotoğrafları ile sık sık gündem gelen Duygu Özaslan bu sene fit hali ile dikkat çekti. Özaslan'ın takipçileri fotoğraflara shop yaptığını iddia edince onlara yanıt verdi.

23 Mayıs 2021 Pazar 17:12
Duygu Özaslan bikinili pozları ile sosyal medyayı salladı
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Geçen yaz bikinili hali ile çok konuşulan Duygu Özaslan, bunlardan sonra spora başlayarak eski halini hafızalardan silmişti. Zayıfladıktan sonra ise silikonlarını yenileyerek gündem olmuştu.

Şimdilerde basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatilde olan Özaslan, paylaştığı bikinili pozlar ile gündeme geldi. Takipçileri Özaslan’ın şop yaptığını iddia ederek yorumlarda bulundu. Özaslan ise bunların üzerine kilo, selülit ve çatlak baskılarına aldırış etmediğini belirtip, vücudunu sevdiğini söyledi.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Aynı vücut. Farklı açı. Farklı poz. Farklı ışık. Geçen gün beden algısıyla ilgili bir yazı okudum ve şu cümle beni çok etkiledi: Şu anda bedeninizin nasıl görünürse görünsün bir pandemiyi atlattığının farkında mısınız? Durup düşündüm. Çatlaklarımın, selülitlerimin varsa ya da yoksa herhangi bir şeyimin iyi-kötü hiçbir anlamı yoktu. Bedenim beni her şeyden önce sağlıkla hayatta tutuyordu. Bu yüzden ne pandemide -veya başka sebeplerle- kilo almanızın, vermenizin, belki tam şu anda istediğiniz gibi görünmemenizin, hiçbir önemi yok. Ben bunu geç anlamış olsam da anladığım için mutlu ve hafiflemiş hissediyorum.

Bu video'yu paylaşmaktaki amacım birbirimizi beğenmek ya da beğenmemekten başka bir şey konuşamadığımız bu kısır döngünün kırılmasına bir nebze de olsa katkı sağlamak, belki içinizden yalnızca birine ilham olmak. Eskiden yaptığım hataların neresinden dönersem hem bana hem beni takip eden birçok kadına kâr. Önceleri mükemmel görünmeye çabalarken şimdilerde mükemmel algılanmak en son isteyeceğim şey. Öyle rahatlattı ki beni fotoğraflarımla oynamamak, hikayelerde filtre kullanmamak. Çatlağın, selülitin, pürüzsüz ya da ince görünmemenin kusur olduğuna artık inanmıyorum. Bazı sabahlar dümdüz bir karınla uyanırken bazı sabahlar da şiş bir karınla uyanıyorum. Ve bu çok normal çünkü insan bedeni böyle tasarlanmış. Kaç kilo olduğumu değil sadece kaç beden giydiğimi biliyorum. Vücut kompozisyonlarımız hepimizde neredeyse parmak izimiz kadar farklı olduğundan zaten sayılar bir ölçüt değil."

Özaslan devamında şunları dile getirdi:

"Tabii ki ben de estetik olarak iyi çıktığım fotoğrafları paylaşıyorum, aksini iddia etmek haksızlık olur" diyen sosyal medya fenomeni, "Üstelik sekiz yıldır bu işi yapıp artık hangi pozda "daha güzel" çıktığımı bilirken. Kendimizi ve bedenimizi sevmek, bize iyi gelen şeyleri yalnızca kendimiz için yapmak" 

"Kendinize zaman tanıyın, hayatınızın, bedeninizin, sağlığınızın tadını çıkarın" diyerek takipçilerine tavsiye veren Özaslan, sözlerine şöyle devam etti:. İyi önek olmak gibi bir misyonum var demiyorum ancak bir şeyi önek alacaksanız kendinizi olduğunuz gibi kabul etmeyi deneyin. kendinizi ne benimle ne de başka birinin bedeniyle kıyaslayın. Biliyorum zor. Ama inanın bana, komşunun çimeni daha yeşil değil. Kendimi seviyorum, sizi de."


Son Güncelleme: 23.05.2021 17:12
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Anahtar Kelimeler:
DuyguözaslanShopBikini
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