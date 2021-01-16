Dünyayı yöneten Rothschild ailesinin tek varisi yaşamını yitirdi!

15 Ocak öğleden sonra

Açıklamalara göre, “Pregny (İsviçre) ailesinin evinde kalp krizi geçirmesi sonrasında 15 Ocak günü öğleden sonra yaşandı” denildi. 1963 yılında dünyaya gelen Benjamin de Rothschild, Edmond ve Nadine de Rothschild’in oğlu ve tek varisi olmaktaydı ve 1997 yılından beri babası tarafından oluşturulan grubun başında duruyordu.

Dünya genelinde 32 ofisi vardı

2015 tarihinde kuruluşta yer almaya başlayan eşi Ariane ile beraber, özel bankacılık ve varlık yönetimi konusunda uzmanlaşarak Rothschild’in gelişiminde rol aldılar.

1953 tarihinde kurulan Cenevre merkezli Edmond de Rothschild grubu, şu sıralar 173 milyar İsviçre frangı varlığa (160 milyar euro), 2.600 personele ve dünya genelinde 32 ofisi bulunmaktadır.

Baron Rothschild aynı zamanda Edmond de Rothschild bağlı kuruluşlar aracılığı ile Arjantin, Yeni Zelanda, Güney Afrika, İspanya ve Fransa’da üzüm bağları sahibi veya ortak sahibi olarak da bilinmektedir.

1998 tarihinden bu yana en zenginler arasında

Challenges dergisinde yazanlara göre en büyük Fransız servetleri arasında bulunan, ailesinin en zengin üyelerinden 4 çocuk babası Benjamin de Rothschild, 1998 tarihinden bu yana sıralamada yer alıyor. 2019 yılında 22’inci sıradaydı. Aynı sene Amerikan dergisi Forbes’un dünya sıralamasında 1349. sırada kendisine yer buldu.

İş adamının cenazesinin önümüzdeki günlerde yapılacağı düşünülüyor. Yakınlarının isteği üzerine sadece aile üyeleri arasında defin işlemleri yapılacak.