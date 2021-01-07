Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!

Geçtiğimiz yıl 2020 yılının en güzel kadınlarını seçen TC Candler ve Top Beauty World, 19 yaşındaki İsrailli asıllı model Yael Shelbia'yı 100 kişinin içinden 1. sıraya yerleştirerek dünyanın en güzel kadını olarak seçmişti. Sabancıları veliahtı Hakan Sabancı ise dünya güzelini yakın markajına alarak yeni gözdesi olarak belirledi.

Instagram hesabından takip etmeyen fakat çoğu fotoğrafını peş peşe beğenen Hakan Sabancı'nın bu hareketi magazin gündemine bomba gibi düşerken Sabancı, sosyal medya kullanıcılarının da diline düşmekten kurtulamadı.

2020 yılına ait en güzel kadınlar listesinin birinci sırasında yer alan ünlü model Shelbia, iddialara göre Hakan Sabancı'nın radarına takılırken güzel modelin üst üste bir çok fotoğrafına layk atması dikkatlerden kaçmadı.