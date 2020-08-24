Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Türk oyuncu Demet Özdemir’i takip etti

Son dönem içinde gerek dizi sektöründe gerekse magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri olan Demet Özdemir bu defa farklı bir konu ile konuşulanlar arasına girdi. Sosyal medya platformları içinde en çok kullanılanlarından biri olan İnstagram üzerinde bir hesaba sahip olan Demet Özdemir’i dünyaca ünlü bir isim takibe aldı. Son olarak oyuncu kadrosunda yer aldığı No 309 isimli dizi sayesinde yalnızca Türkiye’de değil dünya çapında da tanınan bir isim olma yoluna giren Demet Özdemir’i ünlü şarkıcı Ricky Martin takip etmeye başladı.
Ricky Martin Kimdir?
Son Güncelleme: 24.08.2020 16:43