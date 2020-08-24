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Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Türk oyuncu Demet Özdemir’i takip etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin’den beklenmeyen adım geldi! Ünlü şarkıcı İnstagram uygulaması üzerinden Türk oyuncu Demet Özdemir’i takip etti…

24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:43
Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Türk oyuncu Demet Özdemir’i takip etti
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Son dönem içinde gerek dizi sektöründe gerekse magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri olan Demet Özdemir bu defa farklı bir konu ile konuşulanlar arasına girdi. Sosyal medya platformları içinde en çok kullanılanlarından biri olan İnstagram üzerinde bir hesaba sahip olan Demet Özdemir’i dünyaca ünlü bir isim takibe aldı. Son olarak oyuncu kadrosunda yer aldığı No 309 isimli dizi sayesinde yalnızca Türkiye’de değil dünya çapında da tanınan bir isim olma yoluna giren Demet Özdemir’i ünlü şarkıcı Ricky Martin takip etmeye başladı.

Ricky Martin Kimdir?


Ricky Martin 1971 senesinde doğmuş ve 1991 senesinden bu yana şarkıcılık yapmaktadır. Dünyaca ünlü isim daha önce Grammy ve Latin Grammy başta gelecek şekilde pek çok ödül elde etmiştir. Dünya çapında 55 milyon albüm satışına ulaşan Ricky Martin ABD ve Latin müzik listelerinde 21 kere en iyi 10 şarkı içine girmiştir. 2010 senesinde gey olduğunu açıklayan Martin taşıyıcı anne aracılığı ile iki erkek çocuğa sahip olmuştu.



Son Güncelleme: 24.08.2020 16:43
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramMagazin
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