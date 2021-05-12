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Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Filistinlilere destek verdi

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Dua Lipa, İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulme sessiz kalmadı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında Filistin halkına destek veren paylaşımlar yaptı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:33
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Filistinlilere destek verdi
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İsrail’in Gazze ve Doğu Kudüs’te Filistin halkını hedef alan saldırıları nedeniyle çoğu çocuk olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybetti. Bu gelişmelerden sonra birçok ünlü isim Filistin’e destek mesajı yayınladı.

Dua Lipa Filistin’deki olaylara kayıtsız kalmadı

Instagram’da 66 milyon takipçisi bulunan İngiliz şarkıcı Dua Lipa olaylara ilişkin bir paylaşım yaparak, ‘’Filistin halkına yönelik etnik temizlik sona ermeli. Yeter! Bu bir insan hakları meselesi. Uyanın insanlar’’ ifadelerini kullandı. Dua Lipa’nın bu paylaşımı takipçilerinden takdir topladı.


Son Güncelleme: 12.05.2021 19:33
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Dua LipaFilistin
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