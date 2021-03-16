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Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı

Dünyaca ünlü top model Gigi Hadid, 6 önce dünyaya getirdiği ve herkesten sır gibi sakladığı kızı Khai'nin yüzünü yanlışlıkla paylaştı.

16 Mart 2021 Salı 19:40
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
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6 ay önce anne olan ünlü model Gigi Hadid, kızının yüzünü herkesten sır gibi sakladı. Hadid, kızıyla çektiği bir videoyu yanlışlıkla sosyal medya hesabından paylaşınca ise olanlar oldu.

Zayn Malik ile olan birlikteliğinden olan ve geçtiğimiz yıl Eylül ayında dünyaya getirdiği bebeğinin yüzünü herkesten gizleyen Gigi Hadid, sonunda kızını yanlışlıkla da olsa herkese gösterdi.

Kızı Khai'nin videosunu çeken ve bunu farkında olmada sosyal medya hesabına gönderen ünlü model saniyeler içerisinde videoyu silse de takipçilerinin görmesini engelleyemedi. Ünlü model Gigi, çok hızlı hamlede yapsa kızı Khai'nin fotoğraflarının takipçileri tarafından sosyal medyada yayınlamasının önüne geçemedi.

İşte, herkesin merakla beklediği ve annesine olan benzerliğiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Gigi Hadid'in kızı Khai...

Zayn Malik ile büyük aşk yaşayan Hadid'in bazı takipçileri, bu olayın onların özel hayatı olmasından dolayı kararlarına saygı duyarak kızlarının fotoğrafının yayınlanmasına tepki gösterirken bazı takipçileri ise minik Kha'nin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam etti.



Son Güncelleme: 16.03.2021 19:40
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Anahtar Kelimeler:
Gigi HadidGigi Hadid In KızıKhaiZayn Malik
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