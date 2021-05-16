Dünyaca ünlü model Ashley Graham vücudunda en seksi bulduğu yeri söyledi!

Dünyaca tanınan büyük beden model Ashley Graham, fiziğini korumak için düzenli olarak egzersiz yapıyor. Graham, en çekici bulduğu yerini açıkladı.

Ünlü model, geçtiğimiz günlerde arkadaşı Lori Harvey ile pilates dersi sonrasında objektiflere yakalandı. Bir çocuk annesi olan güzel model, siyahlara bürünmeyi tercih etmişti.

Spor çıkışı görüntülenen Graham, eline aynı renk bir çanta almıştı. Fotoğrafçılara gülümseyen model, daha sonra arabasına binerek evine döndü.

Graham ve eşi Justin Ervin’in geçen sene bir oğulları olmuştu.

Ünlü model, doğum yaptıktan sonra vücudunun değişerek genişlediğini ama bu durumdan rahatsız olmadığını belirtmişti.

Graham, takipçilerini bedensel pozitivizm konusunda yönlendiriyor. Sosyal medya hesaplarında bu konulara değinen model, kadınlara kendi bedenleriyle barışık olmalarını söylüyor.

Güzel model vücudunun en güçlü bölümünün bacakları, en seksi yerinin gözleri, en sevdiği bölümün çenesi ve en önemli bölümünün gülüşü olduğunu söylüyor.