Dünyaca ünlü 15 ismin ortak problemi: Uyuşturucu bağımlılığı

Dünyaca ünlü olan ve dünyanın her yerinde hayranı bulunan ünlü isimler her zaman güzel haberlerle karşımıza çıkmıyor ne yazık ki. Şan ve şöhrete çok hızlı kavuşan ünlülerin uyuşturucu batağına düşmesi de yükselişleri kadar hızlı oluyor. Adını bildiğimi, şarkılarını dinlediğimiz ve filmleri izlediğimiz birçok ünlü kişi uyuşturucu ile mücadele ediyor. Haberimizde uyuşturucu yüzünden hayatı karartmış, uyuşturucu yüzünden kariyeri zedelenmiş 15 ünlü isime yer vereceğiz.

İster ünlüler ister sıradan insanlar kullansın uyuşturucu bağımlılığı insanların başına gelebilecek en kötü şeylerden biridir. Uyuşturucu insanların hayatını mahvediyor ve hatta ölümlerine bile sebep oluyor. Adı uyuşturucu ile anılan birçok ünlü isim var. Kimileri mücadele ederek uyuşturucu bağımlılığından kurtuluyor ve adını temize çıkarmak için çabalıyor, kimileri ise uyuşturucu bağınlılığından kurtulmayı başaramıyor.

Lindsay Lohan ve uyuşturucu bağımlılığı hikayesi

Lindsay Lohan, Mean Girls, Herbie ve Çılgın Cuma ve daha birçok filmiyle üne kavuştuktan sonra 2007 yılında uyuşturucu batağına düştü. Kokain kullandığı tespit edilen Lohan’a ceza kesilde ve rehabilitasyon merkezine gönderildi. Uyuşturucu bağınlılığından kurtulmayı başaran ünlü oyuncu 2013 yılında merkezden ayrılmış ve oyunculuğa devam etmiştir.

Robert Downey Jr. ve uyuşturucu bağınlılığı hikayesi

Ünlü oyuncu gençlik yıllarında uyuşturucu bağımlısı olmuş ve 1999 yılında bağımlılığı sebebiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Hapisten çıktıktan sonra aşık olan ve hem aşkı hem de kendi için değişmeye karar vermiştir. Geçirdiği değişimden sonra Iron Man ve Sherlock Holmes gibi filmlerin başrolü olmayı başarmış ve daha birçok filmde başarıya imza atmıştır.

Whitney Houston ve uyuşturucu bağımlılığı hikayesi

Whitney Houston sonunu getirecek olan olan uyuşturucu batağına 2016 yılında düşmüştür. Uyuşturucu bağımlılığı yüzünden evliliği son bulmuştur. 2012 yılında ünlü şarkıcının ölü bedeni otel odasında bulunmuştur.

Johnny Deep ve uyuşturucu bağımlılığı hikayesi

Boşandığı eşi Amber Heard tarafından yapılan açıklama sonrasında Johnny Deep’in uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncu 2016 yılında çıkarıldığı mahkemede uyuşturucu kullanması sebebiyle ağır ceza aldı. Cezası bittikten sonra ünlü oyuncu uyuşturucu bağımlılığından kurtulmayı başardı.

Charlie Sheen ve uyuşturucu bağımlılığı hikayesi

Yaptığı çapkınlıklarla da ünlü olan Charlie Sheen’in alkolik ve uyuşturucu bağımlısı olduğu 1998 yılında ortaya çıkmıştır. Ünlü oyuncu uyuşturucu bağımlılığından kurtulmayı başarmıştır. Two and Half Man’in ünnlü oyuncusunun 200’den fazla sevgilisi olduğu da kendisi tarafından dile getirilmiştir.

Amy Winehouse ve uyuşturucu bağımlılığı hikayesi

Uyuşturucu kullandığı bilinen ünlü şarkıcı 2005 yılında çok fazla kilo kaybetti. Uyuşturucu batağından bir türlü kurtulamayan Winehouse 2011 yılında öldü.

Macaulay Culkin ve uyuşturucu bağımlılığı hikayesi

Küçük yaşta çocuk oyuncu olarak ünlenen Evde Tek Başına’nın Kevin’ı 2012 yılında eroin bağımlısı oldu. Çok uzun süre boyunca uyuşturucu bağımlılıyla mücadele etti ve en sonuna bağımlılığından kurtuldu.

Tara Reid ve uyuşturucu bağımlılığı hikayesi

Şana ve şöhrete kavuşmasıyla uyuşturucu bağımlısı olan oyuncu 2008 yılında 3 ay boyunca rehabilitasyon merkezine yattı. Ünlü oyuncu sağlıklı ve normal yaşamına 2016 yılında dönmeyi başardı.

Anna Nicole Smith ve uyuşturucu bağımlılığı hikayesi

Ünlü oyuncu yıllardır kullandığı uyuşturuyu bırakmayı başaramadı ve 2007 yılında Florida’da kaldığı otel odasında ölü bulundu. Yapılan otopsi raporunda aşırı dozda uyuşturucu kullandığı ve bu sebeple öldüğü açıklandı.

Judy Garland ve uyuşturucu bağımlılığı hikayesi

Bir sürü film ve dizisi bulunan Amerika’nın ünlü oyuncusu Garland’ın hayat kitlesi bir hayli büyüktü. İntihar girişimde bulunduğu ortaya çıkan ve gündeme düşen oyuncu aşırı dozda uyuşturucu sebebiyle ölmüştür.

Matthew Perry ve uyuşturucu bağımlılığı hikayesi

Alkolik ve uyuşturucu bağımlısı olmasıyla bilinen Perry bağımlılıkları sebebiyle 145 kilo olmuştur. Bu durumdan rahatsız olan Perry büyük bir mücadeleyle iki bağımlılığından da kurtulmayı başarmıştır.

Kate Moos ve uyuşturucu bağımlılığı hikayesi

İngiliz kökenli ünlü ve güzel model kokakin bağımlılığı sebebiyle magazin haberlerinde yer almıştır. Bağımlılığından kurtulmak için çabalamış ve bu çabasının sonuçları güzel olmuştur. Moos bağımlılığından kurtulmuştur.

Steven Tyler ve uyuşturucu bağımlılığı hikayesi

Steven Tyler genç yaşta uyuşturucu kullanmaya başlamıştır. Daha 16 yaşında uyuşturucu batağına düşmüştür. Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak istediğini söylemiş ve bunu başarmıştır.

Amanda Byner ve uyuşturucu bağımlılığı hikayesi

Güzel oyuncunun uyuşturucu bağımlısı olduğu annesi tarafından açıklanmıştır. Annesi ve hayranlarının destekleriyle birlikte uyuşturucu batağından çıkıp sağlına kavuşmayı başarmıştır.

Mischa Barton ve uyuşturucu bağımlılığı hikayesi

Uyuşturucu batağına düşmüş olan Mischa Barton 2007 yılında bu durumu kendisi açıklamıştır. Uzunca bir süre uyuşturucu başımlılığıyla mücadele etmiş ve en sonunda sağlına kavuşmuştur. Şimdi sevdikleriyle birlikte mutlu bir hayat sürmektedir.