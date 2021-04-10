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Dubai'ye yerleşen Yazmin Oukhellou'den bikinili pozlar geldi

İngiltere'de yayınlanan televizyon programıyla ünlenen ve sonrasında Dubai'ye yerleşen 24 yaşındaki Yazmin Oukhellou'den bikini pozlar geldi. Güzel yıldız tekne üstünde verdiği pozlar ile de epey konuşulmuştu.

10 Nisan 2021 Cumartesi 14:43
Dubai'ye yerleşen Yazmin Oukhellou'den bikinili pozlar geldi
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Magazin dünyasının yüksel yıldızları arasında yer alan ve İngiltere'de yayınlanan bir televizyon programıyla ünlenen  24 yaşındaki Yazmin Oukhellou yabancı basında paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Ülkesinde popülerliği artan güzel yıldız geçtiğimiz aylarda modelli bıraktığını ve Dubai'ye yerleştiği bilgisini hayranlarıyla paylaşmıştı.

Dubai'de emlak işine girdiğini ifade eden Yazmin Oukhellou, sanal alemde ki takipçilerini ihmal etmeceği müjdesini de hayranlarıyla paylaşmıştı.

Hayranlarına verdiği sözü tutan güzel model Yazmin Oukhellou, Dubai'den hayranlarına bikini pozlarıyla adeta selam verdi.

Sanal alemi aktif kullanan güzel modelin bu pozları kısa süre içinde binlerce takipçisi tarafından beğenildi.

Öte yandan hayranlarına adete bikini şovu yapan güzel modeli, geçtiğimiz günlerde tekne üzerinden verdiği pozlarda yabancı basının gündemine düşmüş ve epey konuşulmuştu.

İşte güzel model Yazmin Oukhellou bikinili verdiği o çok özel pozlar 

 

 

 




Son Güncelleme: 10.04.2021 14:43
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