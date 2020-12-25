Dubai'ye restoran açan CZN Burak'a Burc Halife'de görsel şölen

Sosyal medya platformlarında yaptığı ilginç paylaşımlarla adından sürekli söz ettiren CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, restoranlar zincirine bir yenisini daha ekliyor. Yardımseverlik kimliği ile de tanınan Burak Özdemir, Dubai'ye açacağı restoranın son aşamalarını tamamladı.

Bugün yapılacak olan açılış öncesi, hazırlıkları takip etmek için Dubai'ye giden CZN Burak, hoş bir sürprizle karşılaştı. Dünyanın en yüksek gökdeleni ünvanına sahip Burc Halife'nin dış cephesine Burak Özdemir'in dev fotoğrafı yansıtıldı. Gördüğü görsel görüntülerin ardından mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan CZN Burak, görüntülerin altına "Dubai beni çok güzel karşıladı. Teşekkür ederim" notunu yazdı.