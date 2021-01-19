İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak geldi!
Son Dakika
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak...
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı
Son Dakika
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...

Dubai'de Kovid-19 aşısı olan Nusret Gökçe, o anları takipçileriyle paylaştı

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe koronavirüs aşısı oldu. Dubai'de aşı uygulaması yapılan Gökçe, aşı olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

19 Ocak 2021 Salı 15:43
Dubai'de Kovid-19 aşısı olan Nusret Gökçe, o anları takipçileriyle paylaştı
Takip Et:

Son günlerin en çok konuşulan kişilerinden biri olan Nusret Gökçe, en son sabah kahvaltısında yediği pirzolanın görüntülerini paylaşınca takipçilerinden tepki görmüştü.

Koronavirüs salgınında başlayan aşılama sürecine katılan Nusret Gökçe, Kovid-19 aşısı yaptırdı. Dubai'de aşı olan Nusret Gökçe, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sosyetik kasap Nusret Gökçe Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımının altına "Bugün Covid-19 aşısı olmuşke" notunu yazdı. İşte; Nusret Gökçe'nin koronavirüs aşısı yaptırdığı o anlar..



Son Güncelleme: 19.01.2021 15:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nusret GökçeKoronavirüs AşısıDubai
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maria Sharapova’nın nişan yüzüğü gündeme oturdu
Maria Sharapova’nın nişan yüzüğü gündeme oturdu
Ceyda Düvenci kızının regl olduğunu sosyal medyadan duyurmasına tepki yağdı!
Ceyda Düvenci kızının regl olduğunu sosyal medyadan duyurmasına tepki yağdı!
Tolgahan Sayışman, İzmir yolunda trafik kazası geçirdi!
Tolgahan Sayışman, İzmir yolunda trafik kazası geçirdi!
Değişimiyle gündemde yer alan Zeynep Koçak süper mini şortuyla karda poz verdi
Değişimiyle gündemde yer alan Zeynep Koçak süper mini şortuyla karda poz verdi
Lerzan Mutlu'nun avukatı Ceren Hindistan'a icra takibi başlattı
Lerzan Mutlu'nun avukatı Ceren Hindistan'a icra takibi başlattı
Murat Yıldırım eşinin adını yazdırdığı yer gündem oldu!
Murat Yıldırım eşinin adını yazdırdığı yer gündem oldu!

Popüler Haberler

TSK Asker rütbeleri ve anlamları
EGM Bekçi alımı yapacak mı? Bekçi alımlarında yaş şartı kaçtır? 2021 Bekçi alımı şartları ve detaylar
PTT kargo Cumartesi teslimat yapar mı? 2021 PTT kargo teslimat günleri
Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan görmek anlamı, tabiri nedir?
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2020
TYP ile iş bulup çalışana 9 ay asgari ücret ödemesi
Askerlik nasıl tecil ettirilir? Askerlik erteleme ve tecili İçin gerekli belgeler nelerdir?
Seferberlik görev emri yaş sınırı kaçtır?
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Peşinatsız konut kredisi nasıl alınır? Hangi bankalar peşinatsız konut kredisi veriyor?
Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Ceza İnfaz ve ceza indirim düzenlemesi TBMM'de kabul edildi!
Güvercin dizisi final mi yapacak? Star TV yeni dizisinden final kararı
Sancakay ne demek, anlamı nedir? Sancakay isminin anlamı
Adalet Bakanlığı Personel Alım Başvuruları Ne Zaman Yapılacak? Başvuru Şartları Neler? Başvuru Nasıl Yapılır?
19 Ocak 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Sinop askere kaç gönderiyor? 2021 Sinop merkez ve ilçeleri celp dönemleri
19 Ocak 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?
Kırklareli askere kaç gönderiyor? 2021 Kırklareli merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Kalıcı yanak Estetiği fiyatları ne kadardır? Yanak Estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
19 Ocak 2021 Salı Star TV yayın akışında neler var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.