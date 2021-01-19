Dubai'de Kovid-19 aşısı olan Nusret Gökçe, o anları takipçileriyle paylaştı

Son günlerin en çok konuşulan kişilerinden biri olan Nusret Gökçe, en son sabah kahvaltısında yediği pirzolanın görüntülerini paylaşınca takipçilerinden tepki görmüştü.

Koronavirüs salgınında başlayan aşılama sürecine katılan Nusret Gökçe, Kovid-19 aşısı yaptırdı. Dubai'de aşı olan Nusret Gökçe, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sosyetik kasap Nusret Gökçe Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımının altına "Bugün Covid-19 aşısı olmuşke" notunu yazdı. İşte; Nusret Gökçe'nin koronavirüs aşısı yaptırdığı o anlar..