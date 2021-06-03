Drag Queen Baran Yüksel kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Drag Queen Baran Yüksel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kadın makyajları ve giydiği kıyafetler ile kısa süre içinde adını duyurmuş bir isim. Birlikte çalıştığı Gizem Acar’la çektikleri eğlenceli vediolar ile tanınan youtuber, Armağan Çağlayan’ın sunduğu Gör Beni isimli programa katıldıktan sonra en fazla merak edilen isimlerden biri oldu.

Baran Yüksel kim?

Yüksel, İstanbul’un gece hayatında çeşitli kostüm ve makyajlar ile sahneye çıkarak asıl görüntüsünden farklı bir görünüm ile performans sergilemekte. Yüksel, Baran Yüksel kim sorusunu ınstagramdaki biosunda Drag Queen Performer olarak yanıtlıyor. Yüksel, yaptığı işi çok sevdiğini her fırsatta dile getiriyor.

Kendi deyimiyle Drag Queen Baran Yüksel, 1988’de dünyaya gelmiştir ve şuan 33 yaşındadır.

Baran Yüksel’in mesleği nedir?

Yüksel, drag queen’dir ve geceleri çeşitli mekanlarda sahne alıyor. 2009’dan itibaren bu sektörde çalışan Yüksel, bu iş öncesinde tiyatroyla ilgileniyordu.

İstanbul’un gece kulüplerinde sahneye çıkan Yüksel, makyaj yaparak koreografi hazırlıyor, genel olarak kadın kıyafetleri giyerek feminist tavırlar sergileyerek sahneye çıkıyor. Yüksel, sahnede kendi kimliği ile yer almadığı için İstanbul’da gece hayatı müdavimlerinden olanlar Yüksel’i isim ve sima açısından tanımasalar da yine de kendisini biliyorlar.

Baran Yüksel nerelidir?

Aslen Ankara’lı olan Yüksel, ailesiyle beraber 6 yaşında İstanbul’a gelerek yerleşmiş ve hayatını burada devam ettirmiştir.

Baran Yüksel ne mezunudur?

Yüksel, liseden mezun olması sonrasında tiyatro üzerine eğitim almış ve sonrasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü bitirmiştir. Mezun olduktan sonra belli bir dönem tiyatroda çalışmıştır ancak yeterli bir kazancı olmadığı için tiyatroya veda etmiştir.

Baran Yüksel neden Drag Queen olmuştur?

Yüksel, Baran’ın Kulisi isimli programda; bir erkeğin kadın kıyafetleri giyip, makyaj yapmasının dikkat çektiğini, renkli ve ışıl ışıl hayata ilgi duyduğunu bundan dolayı drag queen’lik yaptığını açıklamıştır.

Baran Yüksel nasıl tanındı?

Yüksel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı makyajlı pozları ile adını duyurdu. Ancak onun dikkat çekmesindeki en büyük etken beraber çalıştığı Gizem Acar’la sahneden önce çektikleri videolar ve Korkma Gizem Çek adlı video olmuştur.

“Korkma Gizem Çek” isimli videosuna beğeni yağmuru yağdı

Yüksel’in, birlikte çalıştığı Gizem Acar ile beraber kulis hallerini, sahne hazırlıklarını çektiği eğlenceli videosu sosyal medyada oldukça beğenilmiş ve Yüksel’in fenomen olmasını sağlamıştı.

Baran Yüksel Eşcinsel mi?

Yaptığı işten dolayı oldukça yoğun makyaj yapan ve kadın giysileri giyen Drag Queen Baran Yüksel’in eşcinsel olup olmadığı çok araştırılıyor. Yüksel, yaptığı bir röportajında eşcinsel olduğu bilgisini vermişti.

Baran Yüksel’in youtube kanalı

Yüksel, adını duyurması sonrasında Saçmala(MA) adında Youtube kanalı açarak bu kanalda makyaj yaparak sohbet ettiği videolar çekmeye başlamıştır. Fakat sonrasında beraber çalıştıkları ekip arkadaşları ile yaşadığı sorunlardan dolayı bu kanalı bırakmıştır.

Yüksel, sonradan Faili Malum ismini verdiği Youtube kanalını açarak burada paylaşım yapmaya başlamıştır.

Baran Yüksel’in Instagram hesabı

Yüksel’in ınstagram adresi “alpisipisi” ismindedir. Yüksel’in bir de youtube paylaşımlarını da paylaştığı “_failimalum_” adlı bir hesabı daha bulunuyor.