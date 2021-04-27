Doya Doya Moda konuğu şarkıcı Deha Bilimlier kimdir?

Deha Bilimlier kimdir?

TV8 ekranlarında yayınlananyarışmasına şarkıcıkonuk oldu. Sevilen şarkıları ile gündeme gelen Deha Bilimlier şimdilerde “Tanrım” şarkısı ile sevenleriyle buluştu. Doya Doya Moda yarışmasına konu olan Deha Bilimlier 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye isimli yarışma ile Türkiye’de tanınmıştır.

4 Haziran 1983 tarihimde İzmir’de doğan Deha Bilimlier, eğitim hayatından sonra müziğe başladı. 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye isimli yarışma ile Türkiye’de tanınan Deha Bilimlier, amatör olarak devam ettiği müzik kariyerine 2008 yılında çıkardığı 5555 isimli single çalışmasıyla profesyonel müzik kariyerine adım atmış oldu. “Mutasyon” isimli ilk albümünü 2013 yılında çıkaran Deha Bilimler’in albümü müzik dünyasında oldukça sevindi. 2016 yılında ise “Kalben” isimli albüm çıkaran Deha Bilimlier, Avukat Aslı Bilimlier ile evlidir ve iki kız çocuğu ve bir oğlan çocuğu vardır.