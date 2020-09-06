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Dört aylık hamile olan şarkıcı Merve Özbey bebeğinin cinsiyetini hayranlarıyla paylaştı

Geçtiğimiz Şubat ayında iş adamı Kenan Koçak ile hayatını birleştiren ve şu sıralar dört aylık hamile olan şarkıcı Merve Özbey bebeğinin cinsiyetini sosyal medyada hayranlarıyla paylaştı.

06 Eylül 2020 Pazar 13:25
Dört aylık hamile olan şarkıcı Merve Özbey bebeğinin cinsiyetini hayranlarıyla paylaştı
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Geçtiğimiz Şubat ayında görkemli bir düğün ile hayatını iş adamı Kenan Koçak ile birleştiren ünlü şarkıcı Merve Özbey'i annelik heyecanı sardı..

Güzel şarkıcı geçtiğimiz günlerde hayranlarına hamine olduğu haberini duyurmuştu.

Şimdi de güzel sanatçı Özbey, Şubat 2021 yılınca dünyaya geleceğin bebeğinin cinsiyetini sosyal medya üzerinden duygusal bir notla hayranlarına duyurdu.


Dört aylık hamile olan şarkıcı Merve Özbey sosyal medya üzerinden verdiği kanıbununda poz ile bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu takipçileriyle paylaştı.

Güzel şarkıcı ayrıca bu pozunun altına  'Gel bakalım güzel kızım. Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir. Çok şükür' notunu düştü..

 



Son Güncelleme: 06.09.2020 13:25
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Anahtar Kelimeler:
Merve özbeyBebekCinsiyet
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