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Dominic West ve Lily James öpüşürken görüntülendi

Ünlü oyuncu Dominic West ve rol arkadaşı Lilly James Roma sokaklarında görüntülendi. 10 yıllık evliliği olan Dominic West ile Lilly James yemek yedikleri restoranda öpüşürken yakalandı.

13 Ekim 2020 Salı 20:22
Dominic West ve Lily James öpüşürken görüntülendi
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Dominic West ile Lily James arasındaki ilişki magazin gündeminde şok etkisi yarattı. Dominic West ve Lilly James İtalya’nın başkenti Roma’da objektiflere yakalandı. West ve James yaz aylarında çekimi yapılan The Pirsuit of Love adlı dizide başrollerde yer almışlardı.

Dominic West ve Lilly James Roma’da bir kafede otururken öpüştüğü görüntülendi. West’in 10 senelik bir evliliği bulunuyor. İkili arasındaki ilişki İngiliz basınında geniş yer buldu.


Dominic West ve Lilly James Roma sokaklarında birlikte elektrikli scootera bindi ve bir restoranda yemek yedi. Restoranda James’in saçlarıyla oynayan West, sonrasında öpüştü. İkilinin bu anları kameralara yansıdı.



Son Güncelleme: 13.10.2020 20:22
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Anahtar Kelimeler:
Dominic WestLilly JamesMagazin
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