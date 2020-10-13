Dominic West ve Lily James öpüşürken görüntülendi

Dominic West ile Lily James arasındaki ilişki magazin gündeminde şok etkisi yarattı. Dominic West ve Lilly James İtalya’nın başkenti Roma’da objektiflere yakalandı. West ve James yaz aylarında çekimi yapılan The Pirsuit of Love adlı dizide başrollerde yer almışlardı.

Dominic West ve Lilly James Roma’da bir kafede otururken öpüştüğü görüntülendi. West’in 10 senelik bir evliliği bulunuyor. İkili arasındaki ilişki İngiliz basınında geniş yer buldu.

Dominic West ve Lilly James Roma sokaklarında birlikte elektrikli scootera bindi ve bir restoranda yemek yedi. Restoranda James’in saçlarıyla oynayan West, sonrasında öpüştü. İkilinin bu anları kameralara yansıdı.