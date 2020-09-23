Dominic Purcell'den flaş açıklama! Prison Break'in yeni sezonu gelecek

Bir döneme damgasını vuran Prison Break dizisiyle ilgili açıklama geldi. İlk 4 sezonu 2005 – 2009 yılları arasında izleyicilerle buluşan Prison Break dizisi, 2017 yılında beklenmedik bir kararla devam etmişti. Uzun zaman sonra 5. Sezonun yayınlanması sonrası gelecek sezonlar merak konusu olmuştu.

Prison Break dizisinin başrol oyuncularından Dominic Purcell sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dizide Lincoln Burrows rolüne hayat veren Purcell, Instagram paylaşımında diziyle ilgili iddialara değindi.

Paylaşımında kendisiyle ilgili söylentilere yanıt veren Dominic Purcell, Prison Break dizisinin 6. Sezonu için ‘Evet’ dedi. Purcell’in bu paylaşımı Prison Break hayranlarını fazlasıyla heyecanlandırdı.