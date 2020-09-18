Dolunay Soysert: 'Emeğimize büyük saygısızlık'

Sevilen oyuncu Dolunay Soysert Hazal Kaya'nın 'kilolu oyunculara başrol vermiyorlar' açıklamasına yorum yaptı.

Ünlü oyuncu Dolunay Soysert İstanbul’un gözde semtlerinden Bebek’te görüntülendi. Muhabirlerin sorularını cevaplayan sevilen oyuncu Soysert, Hazal Kaya’nın “Kilolu kadınlara başrol vermiyorlar” açıklamasının hatırlatılması üzere kendi yorumunu ekledi.Ünlü oyuncu televizyon ekranlarında belli kriterler konusunda birçok oyuncuya dayatmaların olduğunu ve bu süreçlerin gerçekten zor olduğunu bahsederken işini yapmaya çalışanların bu dayatmalarla karşılaşmalarının yeteneklerinin ve oyun performanslarını çok etkilediğinin oyuncuları önemsiz hale getirdiğini söyledi. Bu sürecin hem çok yıpratıcı olduğunu hem de emeklerine büyük saygısızlık olduğunu ekledi.

Bu konuda Dolunay Soysert’in böyle bir fiziksel bir dayatma mağruz kaldımı sorusu üzerine Soysert böylebirşeyle karşılaşmadığını ama birçok arkadaşının ve öğrencisinin başına geldiğini kendisiile genç arkadaşlarının yaşadıkları süreçlerin farklı olduğunu şuan sektörün daha katı olduğunu ve estetik açıdan sert diretmelerin var olduğunu söyledi

