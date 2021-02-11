Dolandırıcıların yeni hedefi: Nuri Alço ve takipçileri oldu!

Yeşilçam ustası Nuri Alço, dolandırıcıların hedefi oldu. Usta oyuncunun sosyal medya hesabı dolandırıcılar tarafından ele geçirilerek, Alço’nun takipçilerine yönelik paylaşımlarda bulunarak bahis sitesi adı ile para işletileceği bu sayede daha çok para kazanabileceklerini söyleyip dolandırdılar.

Hesabı çalınan Alço ile 60 bin TL dolandırılan takipçisi Zehra Aslan Şahin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gidip suç duyurusu yaptılar.

Konu ile ilgili açıklama yapan Nuri Alço, “Herkes çok dikkatli olsun. Beni tanıyan insanlar sakın böyle bir şeye inanarak ödeme yapmasınlar” ifadelerini kullandı.

Alço’nun önceden de Ayşen Gruda’nın cenazesine katıldığında parası çalınmıştı. Oyuncu o zaman açıklama yaparak, “Elimden geldiği kadar cenazelere gitmeye çalışıyorum. Ayşen Gruda’nın cenazesindeyken cebimde bulunan 5 ben lira çalındı” diyerek hırsızlığa uğradığını belirtmişti.