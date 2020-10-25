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'Doğuştan mesafem var' diyerek maske takmayan Merve Boluğur sorumsuz davranışının karşılığını aldı

Magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Merve Boluğur tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs salgınına karşı takılması 81 il genelinde zorunlu hale getirilen maske takma zorunluluğuna uymayarak ‘Doğuştan mesafem var’ diyerek maske takma zorunluğuna uymuyordu. Merve Boluğur’un bu sorumsuz davranışı yüzünden 2 kez maske cezası aldığı ortaya çıktı.

25 Ekim 2020 Pazar 19:28
'Doğuştan mesafem var' diyerek maske takmayan Merve Boluğur sorumsuz davranışının karşılığını aldı
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Magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Merve Boluğur tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs salgınına karşı takılması 81 il genelinde zorunlu hale getirilen maske takma zorunluluğuna uymayarak ‘Doğuştan mesafem var’ diyerek maske takma zorunluğuna uymuyordu. Merve Boluğur’un bu sorumsuz davranışı yüzünden 2 kez maske cezası aldığı ortaya çıktı.

Dünya genelinde 1 milyon kişinin üzerinde insanın ölümüne sebep olan ve 45 milyon insana bulaşan korona-virüs ülkemizde de bir çok kişinin etkilenmesine sebep olmuştu. 


Hastalığın yayılması artarak devam ederken virüs bulaşışını en aza indirmek amacıyla alınan önlemlerden biri olan zorunlu maske kullanımını hiçe sayan ve  bir çok kez maskesi olmadan yakalanan ünlü oyuncu Merve Boluğur maskesiz gezmenin cezasını çekti.

 Boluğur’u bu şekilde gören bir çok kişi ceza yazılması konusunda sosyal medya üzerinden sitem ederken Boluğur bu konuda gazetecilere bir röportajında : "Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum." diyerek maske kuralını hiçe saymıştı.

Ünlü oyuncuya iki kez maske takmadığı için ceza yazıldığı ortaya çıktı. Merve Boluğur’a toplamda 1800 TL maske takma zorunluluğuna uymadığı için para cezası yazıldı.



Son Güncelleme: 25.10.2020 19:28
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Anahtar Kelimeler:
Merve BoluğurMAske Cezası
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