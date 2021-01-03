Doğuma sayılı günler kala paylaşım yaptı! 4 kişi olmak için sabırsızlanıyoruz

2019 yılı Haziran ayında dünya evine giren ünlü oyuncu Eser Yenenler ve tescilli güzel Berfu Yenenler ilk yıllarında bebekleri Kuzey'i kucaklarına aldılar. Çift bu aralar yeni bir heyecan içerisindeler.

İkinci bebeklerine kavuşmak için kavuşmak için gün sayan çift hamilelik sürecini sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyorlar.Hamileliğinde 6. Ayında olan ve oğluna 'Mete' adını vermeye hazırlanan Berfu Yenenler kanı bununda yeni pozlarını takipçileri ile paylaştı. Paylaşımını ‘2021 Dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz’ notuyla takipçilerine sununa çift ne kadar heyecanlı olduklarını dile getirdi. Beğeni yağmuruna tutulan paylaşımın altına çok sayıda yorum geldi.

Berfu Yenenler birkaç gün önce yine hamilelik pozlarını sosyal medya üzerinden yayınlamıştı.

