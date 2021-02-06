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Doğukan Manço,Yusuf Güney'i yalanladı.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in sunucağı söylenen programı Doğukan Manço tarafından yapılan açıklama ile yalanlandı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 12:01
Doğukan Manço,Yusuf Güney'i yalanladı.
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Geçtiğimiz günlerde alışveriş yaparken magazin muhabirlerine verdiği röportajda efsane sanatçı Barış Manço ile anılan Adam Olucak Çocuk programını sunacağını ve ekranlara geri döneceğini söylemişti.İddialar hakkında sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yayınlayan Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço gündem için açıklamalarda bulundu.

Program için kimse ile anlaşılıp onay verilmediğini söyleyen Manço,programın bir neslin yetişmesinde çok katkısının olduğunu,geçmiş zamanlarda bir çok ünlünün programı yapmaya niyeti olsa da bu bayrağı biz yürütüyoruz açıklamasında bulundu.



Son Güncelleme: 06.02.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
Barış MançoYusuf GüneyAdam Olucak çocuk
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