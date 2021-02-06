Doğukan Manço,Yusuf Güney'i yalanladı.

Geçtiğimiz günlerde alışveriş yaparken magazin muhabirlerine verdiği röportajda efsane sanatçıile anılanprogramını sunacağını ve ekranlara geri döneceğini söylemişti.İddialar hakkında sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yayınlayan Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço gündem için açıklamalarda bulundu.

Program için kimse ile anlaşılıp onay verilmediğini söyleyen Manço,programın bir neslin yetişmesinde çok katkısının olduğunu,geçmiş zamanlarda bir çok ünlünün programı yapmaya niyeti olsa da bu bayrağı biz yürütüyoruz açıklamasında bulundu.