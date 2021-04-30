Doğduğun Ev kaderindir dizisinin Sultan'ı Hülya Duyar, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nü sevimli bir dansla kutladı!

Her sene 29 Nisan günü kutlanan Dünya Dans Günü’ne özel ünlü simalardan da paylaşımlar yapıldı. Dans ettiği anları paylaşarak bu günü kutlayan kişilerin başındaysa deneyimli oyuncumuz Hülya Duyar geldi.

Takipçilerinden tam not aldı

TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Sultan Karakterine hayat veren Hülya Duyar, sosyal medya hesabı üzerinden evinin içerisinde dans ettiği görüntüleri paylaştı. Eğlenceli karakteriyle bilinen oyuncumuzun enerjik dansı hayranları tarafından geçerli not aldı.

Arkadaşları bu anları beğendi

Dizinin oyuncuları arasında olan Naz Göktan ve Ebru Cündübeyoğlu, Duyar’ın yapmış olduğu paylaşıma koymuş olduğu emojiyle destek verdi. Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan Demet Özdemir’de destek veren isimlerin başındaydı.