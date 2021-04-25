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Doğa Rutkay'dan TikTok endişesi

Güldür Hüldür Show’da başarılı bir performans sergileyen Doğa Rutkay, TikTok hakkında konuştu. Başarılı oyuncu TikTok büyük bir faciadır dedi.

25 Nisan 2021 Pazar 16:38
Doğa Rutkay'dan TikTok endişesi
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Güldür güldür Show un en önemli oyuncuları arasında yer alan ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Doğa Rutkay, İstanbul Bebek’te eşi Kerimcan Kamal ile birlikte dolaşırken kameralara yakalandı. Başarılı oyuncu programları çekerken aldıkları koronavirüs tedbirlerini magazinleri aktardı. İkilinin daha önce ikiz çocukları dünyaya gelmişti.

Rutkay, ikiz çocuklarını üç yaşına gelene kadar teknolojiden uzak büyüttüklerini söyledi. Başarılı oyuncu ayrıca tiktak konusunda endişelerini dile getirerek TikTok adeta büyük bir faciadır ifadelerini kullandı. Hiçbir şekilde çocuklarına TikTok kullandırmayacağını da sözlerine ekleyerek bu devirde çocuk büyütmenin çok zor olduğunu ifade etti.

Sosyal medyanın artık eskisi gibi olmadığını ve içerisinde birçok zararlı bilgi barındırdığını da söyleyen ünlü oyuncu, çocuklarını sosyal medyadan uzun bir süre boyunca uzak tutacağını söyledi.




Son Güncelleme: 25.04.2021 16:38
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Anahtar Kelimeler:
Doğa RutkayTikTok
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