DMX kimdir? DMX kalp krizi mi geçirdi?

Dark Man X ile Dog Man X gibi unvanlar ile de anılmakta olan Hip-hop ve Rap dünyasında kendisinden söz ettiren ve ilk akla gelen isimlerden bir tanesi; DMX kalp krizi geçirdi. Kalp krizinin nedeninin bilinmemesi ile ortaya birtakım iddialar atıldı. İddialara göre DMX’in kalp krizi geçirmesinin nedeni uyuşturucu!

DMX kim? Gerçek adı nedir?

1970 senesinin Aralık 18’inde gözlerini Baltimore, Maryland’te; 5 çocuğu bulunan ailenin 2’nci çocuğu olarak açmıştır. DMX’in babası evi terk etmiştir, bu nedenden ötürü DMX ailesiyle birlikte New York’a taşınmıştır ve hayatını burada devam ettirmiştir. Kendisinin amatör bir şekilde rap yapmaya başlamasıysa henüz 13 yaşında gerçekleşmiştir.

Daha sonrasında yerel bir rapçi DMX’e destek vermiş ve onu sahneye çıkartmıştır. DMX’in gerçek adı Simmons’dur ve bu sahneye çıkarak sergilediği performanslar aracılığı ile birçok insanın beğenisini toplamayı başarmıştır. Lakabını ise eski bir drum machine olan Oberheim DMX’ten almıştır Simmons. DMX’in açılımıyla ilgili sonrasında Dark Man X olarak anılmıştır. 1998 yılında “It’s Dark and Hell is Hot” adlı ilk albümüyle piyasaya adımını atmıştır. Aynı sene içerisinde “Flesh of My Flesh, Blood of my Blood” adlı albümünü piyasaya sürmüştür ve bu albüm listelerde başı çekmiştir. 1999 yılına gelindiğinde “And Then There Was X” ve 2001 senesinde piyasaya sürdüğü “The Great Depression” albümleri aracılığı ile kendine dünya üzerinde büyük bir kitle toplamıştır.

2000 yılında ise Jet Li’nin de yer aldığı Cradle 2 the Grave adlı filmde, 2001 yılında Steven Seagal ile Exit Wounds adlı filmde, 2004 senesine gelindiğinde Michael Ealy ile Never Die Alone sinema filminde oyunculuk sergilemiştir. Rap’in önde gelen isimleri DMX’in Amerika Birleşik Devletleri’nde bir numaraya oturan beş adet albümü vardır. Rapçi tarafından piyasaya sunulan “Party Up (Up in Here)”, “What’s My Name” ve “X Gon’Give It to Ya” gibi dünyada popülerleşmiş şarkısı bulunmaktadır.

DMX kalp krizi geçirdi mi?

Amerikalı rapçi DMX’in kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı basın yoluyla bildirildi. Dünyaca ünlü rapçinin The Guardian’da bahsi geçen haberine göre; DMX’in avukatı Murray Richman, “Kalp krizi geçirdi. Kendisi oldukça hasta.” Açıklamasında bulunduğu aktarıldı. Richman, 50 yaşında olan ünlü rapçinin uyuşturucuyu aşırı kullandığı ve bu nedenle kalp krizi geçirmesi yönünde ortaya atılan iddiaları cevapsız bıraktı. Türkiye’de de tanınmış olan rapçinin aralarında Jay-Z, LL Cool J ve Ja Rule gibi ünlü isimler ile birçok kez aynı projede yer aldığı biliniyor. Özellikle 90’ların damga vurmuş rapçi ve hip-hopçu figürleri arasında başı çeken DMX; avukatı tarafından yapılan açıklamalara göre yaşam desteği ünitesinde olduğunu lakin şimdi kendi kendisine nefes almaya başladığı bildirildi.