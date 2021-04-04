İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

DMX kimdir? DMX kalp krizi mi geçirdi?

Dünya üzerinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve 90'ların rap ve hip-hop dalındaki en önde ismi DMX'in kalp krizi geçirdiğine yönelik haberler dünyanın gündemine oturdu. Kalp krizi haberleri doğru olmak ile birlikte kalp krizi geçirdiği ise avukatı tarafından açıklandı. Peki DMX kimdir?

04 Nisan 2021 Pazar 21:01
DMX kimdir? DMX kalp krizi mi geçirdi?
Takip Et:

Dark Man X ile Dog Man X gibi unvanlar ile de anılmakta olan Hip-hop ve Rap dünyasında kendisinden söz ettiren ve ilk akla gelen isimlerden bir tanesi; DMX kalp krizi geçirdi. Kalp krizinin nedeninin bilinmemesi ile ortaya birtakım iddialar atıldı. İddialara göre DMX’in kalp krizi geçirmesinin nedeni uyuşturucu!

 

DMX kim? Gerçek adı nedir?

1970 senesinin Aralık 18’inde gözlerini Baltimore, Maryland’te; 5 çocuğu bulunan ailenin 2’nci çocuğu olarak açmıştır. DMX’in babası evi terk etmiştir, bu nedenden ötürü DMX ailesiyle birlikte New York’a taşınmıştır ve hayatını burada devam ettirmiştir. Kendisinin amatör bir şekilde rap yapmaya başlamasıysa henüz 13 yaşında gerçekleşmiştir.

 

 

Daha sonrasında yerel bir rapçi DMX’e destek vermiş ve onu sahneye çıkartmıştır. DMX’in gerçek adı Simmons’dur ve bu sahneye çıkarak sergilediği performanslar aracılığı ile birçok insanın beğenisini toplamayı başarmıştır. Lakabını ise eski bir drum machine olan Oberheim DMX’ten almıştır Simmons. DMX’in açılımıyla ilgili sonrasında Dark Man X olarak anılmıştır. 1998 yılında “It’s Dark and Hell is Hot” adlı ilk albümüyle piyasaya adımını atmıştır. Aynı sene içerisinde “Flesh of My Flesh, Blood of my Blood” adlı albümünü piyasaya sürmüştür ve bu albüm listelerde başı çekmiştir. 1999 yılına gelindiğinde “And Then There Was X” ve 2001 senesinde piyasaya sürdüğü “The Great Depression” albümleri aracılığı ile kendine dünya üzerinde büyük bir kitle toplamıştır.

 

2000 yılında ise Jet Li’nin de yer aldığı Cradle 2 the Grave adlı filmde, 2001 yılında Steven Seagal ile Exit Wounds adlı filmde, 2004 senesine gelindiğinde Michael Ealy ile Never Die Alone sinema filminde oyunculuk sergilemiştir. Rap’in önde gelen isimleri DMX’in Amerika Birleşik Devletleri’nde bir numaraya oturan beş adet albümü vardır. Rapçi tarafından piyasaya sunulan “Party Up (Up in Here)”, “What’s My Name” ve “X Gon’Give It to Ya” gibi dünyada popülerleşmiş şarkısı bulunmaktadır.

 

 

DMX kalp krizi geçirdi mi?

Amerikalı rapçi DMX’in kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı basın yoluyla bildirildi. Dünyaca ünlü rapçinin The Guardian’da bahsi geçen haberine göre; DMX’in avukatı Murray Richman, “Kalp krizi geçirdi. Kendisi oldukça hasta.” Açıklamasında bulunduğu aktarıldı. Richman, 50 yaşında olan ünlü rapçinin uyuşturucuyu aşırı kullandığı ve bu nedenle kalp krizi geçirmesi yönünde ortaya atılan iddiaları cevapsız bıraktı. Türkiye’de de tanınmış olan rapçinin aralarında Jay-Z, LL Cool J ve Ja Rule gibi ünlü isimler ile birçok kez aynı projede yer aldığı biliniyor. Özellikle 90’ların damga vurmuş rapçi ve hip-hopçu figürleri arasında başı çeken DMX; avukatı tarafından yapılan açıklamalara göre yaşam desteği ünitesinde olduğunu lakin şimdi kendi kendisine nefes almaya başladığı bildirildi.



Son Güncelleme: 04.04.2021 21:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DMXDMX Kalp KriziDMX InstagramDMX Twitter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bella Thorne Benjamin Mascolo evleniyor mu?
Bella Thorne Benjamin Mascolo evleniyor mu?
Can Tanrıyar kimdir, nerede? Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar nereli?
Can Tanrıyar kimdir, nerede? Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar nereli?
Enes Batur neden ceza yedi? Enes Batur'un ceza yediği video
Enes Batur neden ceza yedi? Enes Batur'un ceza yediği video
Rojin Haspolat kimdir, nereli, kaç yaşında?
Rojin Haspolat kimdir, nereli, kaç yaşında?
Enes Batur neden youtube cezası aldı? Enes Batur youtube video yüklemesi neden yasaklandı?
Enes Batur neden youtube cezası aldı? Enes Batur youtube video yüklemesi neden yasaklandı?
Betül Lily kimdir? Betül Lily nereli ve kaç yaşında?
Betül Lily kimdir? Betül Lily nereli ve kaç yaşında?

Popüler Haberler

DMX kimdir? DMX kalp krizi mi geçirdi?
NFT ne demek? NFT satış nasıl yapılır?
Kasımpaşa Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
PUBG FPS arttırma telefon kasma sorunu
Kasımpaşa Beşiktaş maçı Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?
Hep Yek 2 filmi nerede çekildi? Hep Yek 2 filminin konusu ve oyuncuları
Türk Telekom bedava internet kazanma yolları ve Türk Telekom bedava internet kampanyaları 2021
HBO Max Friends özel bölüm ne zaman yayınlanacak?
Arıza dizisine yeni gelen katılan oyuncular
2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, hangi gün başlıyor?
Masum 367. bölüm fragmanı ve 24 Mart 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının tedavisi var mı?
Kağıt Ev dizisi ne zaman başlıyor? Kağıt Ev dizisi konusu ve oyuncuları
Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman, ayın kaçında?
Vakıfbank 125.000 TL 60 ay vadeli 6 ay ertelemeli borç kapatma kredi kampanyasına nasıl başvuru yapılır?
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Teşkilat dizisindeki Zayed karakteri kimdir? Mehmet Usta nereli, yaşı kaç?
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede nerelidir?
Hercai dizisinde Dilşah karakterine Deniz Uğur hayat veriyor
Kefaret Nil (Ege Kökenli) kimdir?
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş'ın yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.