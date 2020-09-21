DJ Doğuş Çabakçor ile Begüm Yücel'in evliliğini ihanet bitirdi

Ünlü DJ Doğuş Çabakçor’un geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından boşandığını açıklaması herkesi şaşırtmıştı. 2012 yılında Begüm Yücel ile evlenen Çabakçor’un evliliği önek olarak gösteriliyordu. Evliliklerinden Aslan ve Kaplan adında iki çocukları olan çiftin evliliğinin bitmesinin nedeni çok geçmeden belli oldu.

20 farklı kızla flört ettiği ortaya çıktı

Eşine ve ailesine düşkün görünen Çabakçor’un sosyal medya üzerinden çapkınlık peşinde olduğu öğrenildi. Begüm Yücel, eşi Doğuş Çabakçor’unmesajlarını yakalayınca boşanma davası açtı. Ünlü çift ihanetin ardından tek celsede boşandı.

Doğuş Çabakçor’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyururken ‘iki yakın arkadaş’ olarak kalacaklarını belirtse de Begüm Yücel’in eski eşinin yüzünü bile görmek istemediği öğrenildi.