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Dizi setlerinde başlayan aşk meyvesini verdi. Gaye Turgut ve Deniz Evin'in kızları Eftalya dünyaya geldi.

Beni Affet dizisinin setine tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gaye Turgut ve Deniz Evin ilişkilerini evlilikle taçlandırmış uzun süredir gözlerden uzak mutlu bir hayat sürüyorlardı. Dizi setlerinde başlayan aşk meyvesini verdi. Bebek bekleyen Gaye Turgut ve eşi Deniz Evin'in kızları Eftalya dünyaya geldi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:21
Dizi setlerinde başlayan aşk meyvesini verdi. Gaye Turgut ve Deniz Evin'in kızları Eftalya dünyaya geldi.
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Dizi setinde tanışıp evlenen oyuncu çift Gaye Turgut Evin ve Deniz Evin çifti mutluluklarını bebekle taçlandırdı. Eftalya ismini verdikleri kızlarını nihayet kucaklarına alan çiftin mutlulukları ikiye katlandı.

Eftalya dünyaya geldi

Star TV’ de yayınlanan be uzun yıllar ekranlarda kalan Beni Affet dizisinin setinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Gaye Turgut ve Deniz Evin evlenme kararı almış ve gözlerden uzak mutlu bir hayat sürüyorlardı. Ardından sosyal medya hesaplarından Gaye Turgut hamile olduğunu açıklamış ve çok heyecanlı olduklarını dile getirmişti. Fulya Acıbadem Hastanesi’nde doğuma giren Gaye Turgut’ a eşi Deniz Evin de eşlik etti. Çift kızlarını sağ salim kucaklarına aldı. Eftalya ismini verdikleri kızlarını 3 kg 130gr ağırlığında ve 50 cm olarak dünyaya getiren çift oldukça mutlu oldukları gelen haberler arasında.


Son Güncelleme: 24.05.2021 14:21
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Anahtar Kelimeler:
Deniz EvinGaye Turgut EvinEftalyaBebek
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