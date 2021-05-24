Dizi setlerinde başlayan aşk meyvesini verdi. Gaye Turgut ve Deniz Evin'in kızları Eftalya dünyaya geldi.

Eftalya dünyaya geldi

Dizi setinde tanışıp evlenen oyuncu çiftveçifti mutluluklarınıle taçlandırdı.ismini verdikleri kızlarını nihayet kucaklarına alan çiftin mutlulukları ikiye katlandı.

Star TV’ de yayınlanan be uzun yıllar ekranlarda kalan Beni Affet dizisinin setinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Gaye Turgut ve Deniz Evin evlenme kararı almış ve gözlerden uzak mutlu bir hayat sürüyorlardı. Ardından sosyal medya hesaplarından Gaye Turgut hamile olduğunu açıklamış ve çok heyecanlı olduklarını dile getirmişti. Fulya Acıbadem Hastanesi’nde doğuma giren Gaye Turgut’ a eşi Deniz Evin de eşlik etti. Çift kızlarını sağ salim kucaklarına aldı. Eftalya ismini verdikleri kızlarını 3 kg 130gr ağırlığında ve 50 cm olarak dünyaya getiren çift oldukça mutlu oldukları gelen haberler arasında.