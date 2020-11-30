Dizi setinde ilginç olay

Maltepe’de ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizi seti ekibinin kaldığı otelde kapılarını tekmeleyen iki şüphelinin yakalanıp mahkeme tarafından sorgulanan iki şüpheli, “Birden çok kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etmek" suçu ile tutuklanmaları talebiyle hâkimliğe sevk edildiler.

ŞÜPHELİLER OLAYIN MAĞDURU KENDİLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Yakalanan şüphelilerin mahkemedeki sorgularında fotoğraf çektirmek istediğini ancak oyuncunun istememesi üzerine sinirlenerek kapısını tekmelediğini ancak daha sonra pişman olduğunu belirterek özür dilemek için otel girişine gittiğini burada tanımadığı bir kişinin dizi oyuncusuna saldırdığını dizi oyuncusunun kendisine saldırıp darp ettiğini belirtti.

Olayı anlatan Şiyar A. mağdur olanın kendileri olduğunu ve dayak yiyenin in kendileri olduğunu dile getirdi.

Şüpheli Arif Y. ise kapıya tekme atanın kendisi olmadığını olayla alakası olmadığı halde dayak yiyen olduğunu anlattı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan iki şüpheli şahıs mahkemedeki sorgularının ardından tutuklandılar.

EMNİYET İFADELERİNDE OKTAY KAYNARCA'NIN KENDİSİNİ TEHDİT ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Şüpheli olarak yakalanan Şiyar A. Ve Arif Y., ifadelerinde olay nedenini anlattıktan sonra set oyuncularından olan Oktay Kaynarca'nın kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürdüler.