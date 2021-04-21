Dizi aşkı gerçek oldu: Özge Yağız ve Gökberk Demirci evleniyor!

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yemin ’in setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan genç oyunculardan güzel haber geldi. Dizide rol gereği birbirlerine aşık iki gence hayat veren Özge Yağız ve Gökberk Demirci gerçek hayatta da aşkı birbirlerinde buldu.

“Hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi...”

Mutlu çiftin ilişkilerini evlilikle taçlandıracakları konuşuluyor. Sosyal medya hesaplarında sık sık mutluluklarını gösteren paylaşımlar yapan çift oldukça beğeni topluyor. Cihangir’de bulunan ofisinde görüntülenen Özge Yağız evlilik teklifi aldığını “Hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi” diyerek ilan etmiş oldu.

Son olarak Sol Yanım dizisinde gördüğümüz Yağız diziye veda etmesinin ardından pek çok teklif alığını ve teklifleri değerlendirdiğini, içine sinen bir proje gelene kadar dinlenmek istediğini söyledi.

Özge Yağız gazetecileri kırmayarak kısa bir röportaj verdi. Gazetecilerin evlilik teklifi aldınız mı sorusuna "Gökberk ile ilişkimiz çok güzel gidiyor. Aldığım evlilik teklifi de hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi. Hiç bu kadar şaşıracağımı ve böyle bir sürpriz olacağını düşünmemiştim. Çok mutlu oldum" diyerek yanıt verdi. Evlilik tarihinin yakın bir tarih olduğunu ve pandemi sürecinin bir an önce son bulmasını istediğini açıklamalarına ekledi.

Özge Yağız, Yemin dizisinden ayrılmasının ardından Star TV’de yayınlanan Sol Yanım dizisinin kadrosuna dahil olmuştur. Sol Yanım’da başrol oynayarak kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam eden Yağız’ın bir sonraki projesi ne olacak hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Sevgilisi Gökberk Demirci ile aynı projede yer almanın çok keyifli olduğunu ve tekrar yer almak istediğini belirten Yağız sevgilisine de övgüler yağdırdı. Demirci’nin çok iyi bir partner olduğunu ve çok iyi bir oyuncu olduğunu da açıklamalarına ekledi.

Yemin dizisinden ayrıldıktan sonra Gökberk Demirci’ye yeni bir partner bulunmasına kıskançlık yaptınız mı sorusuna ise "İş konusunda hiç o tarz şeyler yaşamadık çok şükür diyeyim. Şimdilik öyle bir şey yok, olacağını da düşünmüyorum. Çünkü, o yapıda insanlar değiliz biz ve daha bunları yaşamadan önce bile bu olayların muhabbetini yapan iki oyuncuyduk. Kendi aramızda hep konuşurduk." Diyerek yanıt verdi.

Çifte biz de şimdiden mutluluklar diliyoruz.