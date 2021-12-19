Diva'dan dev projeye onay! Bülent Ersoy, hayatının filme alınmasına tamam dedi..

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun üç gün içerinde hazırlamış olduğu özel tasarım siyah payet işlemeli bir elbise ile Jolly Joker Private sahnesinde konser veren Bülent Ersoy, güçlü sesi ve muhteşem sahnesiyle kendisini dinlemeye gelen misafirlerine unutulmayacakları bir akşam yaşattı. Üç saat boyunca sahnede kalan Türkiye'nin divası Ersoy, konser sonrası gazetecilerin sorularını samimiyetle yanıtladı.

HAYATI BELGESEL FİLM OLUYOR!

Hayatını konu alacak olan belgesel film projesi için kendisine gelen teklife onay verdiğini söyleyen Bülent Ersoy, şuan yapımcılarla bir masaya oturmadığı için hem gençliğini hem de şimdiki zamanını kimin oynayacağı konusunda herhangi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.

69 yaşındaki duayen sanatçı, Bülent Ersoy, bu güne kadar yaşadığı herşeyi tekrar yaşayacağı için kaldırıp kaldıramayacağı konusunda kararsız olduğunu belirterek, bir taraftan da yaşarken hayatını herkesin bilmesini istediğini söyledi. İnsanların, "Bir Bülent Ersoy geldi geçti." demesini istediğini sözlerine ekleyen Ersoy, sahne ücretleri hakkında da bilinmeyen bir detayı anlattı.

Sahne ücretini her zaman konseri bitince aldığını söyleyen Diva, sahnenin bir görev olduğunu ve o sırada yapamayabileceğini de düşündüğünü, kimseye borçlu kalmak istemediği için de genel olarak parasını sahneden indikten sonra aldığını ifade etti.