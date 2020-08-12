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Diletta Leotta su altı dans videosu ile alkışları topladı

28 yaşındaki ünlü İtalyan spor spikeri Diletta Leotta su altında yapmış olduğu dansı takipçileri paylaştı. Leotta'nın kıvrak dansı sanal alemde alkışları topladı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:42
Diletta Leotta su altı dans videosu ile alkışları topladı
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28 yaşındaki ünlü İtalyan spor spikeri Diletta Leotta spikerliğinin yanı sıra güzelliğiyle de sanal alemde konuşuluyor.

Yaşanan korona virüs hastalığı sebebiyle ülkesinde maçlara ara verilmesinden sonra evine kapanan Diletta Leotta bu süreçte sanal alemde yaptığı paylaşımlar ile ününe ün katmıştı.

Instagramda yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisi ekleyen Leotta bu sefer su altında yaptığı dans ile takipçilerinden alkışları topladı.


Yaklaşık 7 milyon takipçisi bulunan başarılı spiker dans videosuna kısa süre içinde 750 bini aşan beğeni aldı.

 



Son Güncelleme: 12.08.2020 10:42
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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta
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