Diletta Leotta kimdir? Can Yaman'ın sevgilisi hamile mi? Diletta Leotta kaç yaşında, mesleği nedir?

Ünlü oyuncu Can Yaman ve İtalyan sunucu Diletta Leotta arasında geçen aşk iki ülkenin magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak ünlü oyuncunun evlenme teklifi etmesi üzerine evlilik için gün sayan çift birçok kişi tarafından kim olduklari merak edilmeye devam ediyor. Peki güzel sunucu Diletta Leotta kaç yaşında?

Diletta

Leotta

kimdir?

İtalyan spor sunucu Giulia Diletta Leotta 1992 doğumlu. 2018 ve 2019 yıllarında DAZN kanalında Serie A yayınları sunan güzel spiker birçok spor programlarında yer aldı. Hukuk mezunu olan Leotta 2010 yılında Antenna Sicilia televizyonda kendini gösterdi. Başarılı spikerin asıl hedefi ve hayali ünlü futbolcular ile röportaj yapmak olduğunu açıkladı.

Estetik

sorularını

reddediyor!

Ünlü spor sunucusuna en çok sorulan sorular arasında yüzünüzde estetik var mı sorusu. 29 yaşındaki sunucu bu soruya her zaman hayır cevabı vererek dudaklarının, bununun ve göğüslerinin estetik olmadığını söylüyor.

Ocak ayıdan bu yana aşk yaşayan çift evlilik yolunda ilerliyor. Can Yaman'ın bir uçağın ucuna İtalyanca 'Benimle evlenir misin?' sorusuna evet cevabını veren Leotta Can Yaman'dan 28 bin dolar (196 bin TL) değerinde tektaş yüzük aldı.

Hamile olduğu iddiaları öne sürülürken konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayan çift kısa süre sonra Sicilya'da nikah masasına oturulacağı konuşuluyor.

Can

Yaman

kimdir?

1989 doğumlu oyuncu 1,83 boyunda lisanslı basketbolcudur. Futbolcu ve teknik direktör olarak tanıdığımız Fuat Yaman'ın yiğenidir. Birçok dizi ve filmde oynayarak televizyon ekranlarında kendini gösteren oyuncu aslında Yeditepe Üniversitesi hukuk bölümünden mezun olmuştur. Yaz dizileri ile gündeme gelen Can Yaman'ın hayranları sadece Türkiye ile kalmayıp birçok ülke tarafından beğenilerek izlenen ve sevilen oyuncular arasında yer almaktadır.