Diletta Leotta kimdir? Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta kaç yaşında?

Ekranların yakışıklı oyuncusu Can Yaman, şu sıralar iş sebebiyle İtalya’da. Yaman, sevgilisiyle olan fotoğrafı Instagram’dan takipçileriyle paylaştı ve fotoğrafın altına “Tehlikeli çift” yazdı. Can Yaman, bu fotoğrafla birlikle haftalardır gündemde olan sevgili iddialarını doğrulamış oldu.

, sunuculuk yapıyor. Leotta’nın 1992 doğumlu olduğu ve 2018-2019 sezonunda DAZN kanalında Serie A yayınlarını sunduğu biliniyor.

Güzel sunucu, boksör sevgilisi Daniele Scardina ile olaylı bir şekilde ayrılmasıyla gündeme gelmişti. Leotta’nin zamannında Zlatan Ibrahimovic ile çıktığı da magazin dünyasının iddialarından biriydi. Leotta, şu an Türkiye’nin en yakışıklı oyuncularından biri olan Can Yaman ile ilişki yaşıyor.

