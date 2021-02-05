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Diletta Leotta kimdir? Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta kaç yaşında?

Can Yaman, sevgilisi ile olan fotoğrafını ilk defa Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Can Yaman hayranları, fotoğraftaki güzeli merak etti.

05 Şubat 2021 Cuma 18:06
Diletta Leotta kimdir? Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta kaç yaşında?
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Ekranların yakışıklı oyuncusu Can Yaman, şu sıralar iş sebebiyle İtalya’da. Yaman, sevgilisiyle olan fotoğrafı Instagram’dan takipçileriyle paylaştı ve fotoğrafın altına “Tehlikeli çift” yazdı. Can Yaman, bu fotoğrafla birlikle haftalardır gündemde olan sevgili iddialarını doğrulamış oldu. 

 

Diletta Leotta, sunuculuk yapıyor. Leotta’nın 1992 doğumlu olduğu ve 2018-2019 sezonunda DAZN kanalında Serie A yayınlarını sunduğu biliniyor.

 

Güzel sunucu, boksör sevgilisi Daniele Scardina ile olaylı bir şekilde ayrılmasıyla gündeme gelmişti. Leotta’nin zamannında Zlatan Ibrahimovic ile çıktığı da magazin dünyasının iddialarından biriydi. Leotta, şu an Türkiye’nin en yakışıklı oyuncularından biri olan Can Yaman ile ilişki yaşıyor.



Son Güncelleme: 05.02.2021 18:06
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