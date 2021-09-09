Dilara Korkmaz kimdir? Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu!

2021 Miss Turkey güzellik yarışmasının kazananı belli oldu. Birinci olan Dilara Korkmaz hakkında birçok şey merak ediliyor. Yarışmanın 2’nci güzeli ise Cemrenaz Turhan oldu. Finalistlerden bir diğeri olan Şira Sahilli ise yarışmada 3’ncülüğü kazandı.

Dilara Korkmaz kimdir?

Yarışmanın birincisi olan Dilara Korkmaz, Ankara Üniversitesi’nde eğitimini sürdürmektedir. Kendisi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Yüksek Lisans öğrencisidir. Üniversite eğitimine hala devam etmektedir. Yarışmanın birincisi olan Dilara Korkmaz, 23 yaşındadır. Boyu ise 1.77’dir.

Miss Turkey 2021 yarışmasında finale sadece 20 kişi kalmıştı. Podyuma çıkan 20 finalistin arasında Dilara Korkmaz’da vardı. Bu akşam düzenlenen final gecesinde Dilara Korkmaz, 14 numara ile podyumdaydı. 20 finalistle beraber podyuma çıkan Dilara Korkmaz, tüm rakiplerini arkasında bırakarak gecenin sonunda Türkiye’nin en güzeli olarak seçildi.



Üç güzel bir arada

Geçtiğimiz senelerin Miss Turkey güzelleri Çağla Şikel, Azra Akın ve Arzum Onan bu sene düzenlenen yarışma için bir araya geldi.

Yarışmaya katılan ve geceyi birinci olarak kapatan Dilara Korkmaz’ın, 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılıp 4’üncü olan Dilay Korkmaz ile kardeş olduğu ortaya çıktı.



Miss Turkey derecesine giren güzeller

Miss Turkey güzellik yarışmasının biri daha 2021 yılında gerçekleşti. 20 finalistle beraber podyumdaki yerini alan güzellerden Su Bige Korucu dördüncü oldu. Şira Sahilli üçüncü olurken, Cemrenaz Turhan ise ikinci oldu.

