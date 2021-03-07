Dilara Aksüyek ve Onur Bay tekrardan barıştı

Dilara Aksüyek ve Onur Bay’ın ayrılığı sadece üç hafta sürmüştü. Bu ayrılığından ardından kısa süre içinde tekrardan barıştılar. Sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerini takipten çıkan çift, barıştıktan sonra Cihangir’de el ele görüntülendi.

Çift, Etiler’de yemek yediler. Ardından Dilara Aksüyek Cihangir’deki evine geçti. Dilara, ilişkileri hakkında sorulara “Her şey yolun” cevabını verdi.

Aralarında yaş farkının olmasını çiftin ayrılmasının nedeni olarak dile getirilmişti. Ancak Bay, yaş farkından dolayı bir ayrılık yaşanmadığını söyledi. Bay, “Aylardır birlikteyiz, yaş farkı gibi bir sorunumuz yok” dedi. Kıskançlığın olmadığını söyleyen çiftin keyifli halleri dikkat çekti.

Çift, sokağa çıkma yasağının olduğu günde yasağı delmişti. Aksüyek, kapalı alanda sigara içmiş, yemek almak istedikleri mekanda maskesiz dolaşmışlardır.