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Dilara Aksüyek ve Onur Bay tekrardan barıştı

Geçen haftalarda dört aylık ilişkilerini sonlandıran Dilara Aksüyek ve Onur Bay tekrardan yan yana görüntülendi. Barıştıktan sonra ilk defa Cihangir’de el ele kameralara yakalandılar.

07 Mart 2021 Pazar 14:50
Dilara Aksüyek ve Onur Bay tekrardan barıştı
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Dilara Aksüyek ve Onur Bay’ın ayrılığı sadece üç hafta sürmüştü. Bu ayrılığından ardından kısa süre içinde tekrardan barıştılar. Sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerini takipten çıkan çift,  barıştıktan sonra Cihangir’de el ele görüntülendi.

Çift, Etiler’de yemek yediler. Ardından Dilara Aksüyek Cihangir’deki evine geçti. Dilara, ilişkileri hakkında sorulara “Her şey yolun” cevabını verdi.

Aralarında yaş farkının olmasını çiftin ayrılmasının nedeni olarak dile getirilmişti. Ancak Bay, yaş farkından dolayı bir ayrılık yaşanmadığını söyledi. Bay, “Aylardır birlikteyiz, yaş farkı gibi bir sorunumuz yok” dedi. Kıskançlığın olmadığını söyleyen çiftin keyifli halleri dikkat çekti.

Çift, sokağa çıkma yasağının olduğu günde yasağı delmişti. Aksüyek, kapalı alanda sigara içmiş, yemek almak istedikleri mekanda maskesiz dolaşmışlardır.

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 14:50
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Anahtar Kelimeler:
Dilara AksüyekOnur BayBarıştılar
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