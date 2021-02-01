Dilan Deniz Çiçek:

Güzel oyuncu, gazetecilere engel olmaya çalışan set ekiplerine müdahalede bulunarak sorulara cevap verdi. Çekimlerin sona erdiğini ve eve gideceğini belirten Deniz, “Pandemi sürecinde insanlar evlerinde oturuyor. Biz de onlara güzel bir şeyler sunmak için çalışıyoruz. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı. Koronavirüs aşısını olup olmayacağı sorusunaysa “Sıra bana geldiği zaman yaptıracağım” yanıtını veren Deniz, Alihan Aloğlu’yla ilişkisi sorulduğunda da “Her şey yolunda, mutluyuz” ifadelerine yer verdi.