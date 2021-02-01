İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...

Dilan Deniz Çiçek: "Sıram gelince aşı olacağım"

Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde yer aldığı dizinin çekimlerinden dolayı Emirgan’da bulunmaktaydı. Çekimler hakkında konuşan oyuncu, koronavirüs aşısını olup olmayacağı hakkında da açıklamalarda bulundu.

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:36
Dilan Deniz Çiçek:
Takip Et:

Güzel oyuncu, gazetecilere engel olmaya çalışan set ekiplerine müdahalede bulunarak sorulara cevap verdi. Çekimlerin sona erdiğini ve eve gideceğini belirten Deniz, “Pandemi sürecinde insanlar evlerinde oturuyor. Biz de onlara güzel bir şeyler sunmak için çalışıyoruz. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı. Koronavirüs aşısını olup olmayacağı sorusunaysa “Sıra bana geldiği zaman yaptıracağım” yanıtını veren Deniz, Alihan Aloğlu’yla ilişkisi sorulduğunda da “Her şey yolunda, mutluyuz” ifadelerine yer verdi.



Son Güncelleme: 01.02.2021 20:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DilanDenizçiçekKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çağla Şıkel'in karın kasları sosyal medyayı salladı
Çağla Şıkel'in karın kasları sosyal medyayı salladı
Kehanetleriyle sık sık gündeme gelen The Simpsons'ın yazarı Marc Wilmore yaşamını yitirdi!
Kehanetleriyle sık sık gündeme gelen The Simpsons'ın yazarı Marc Wilmore yaşamını yitirdi!
Miley Cyrus, sanal seks itirafını küvette çıplak pozuyla duyurdu!
Miley Cyrus, sanal seks itirafını küvette çıplak pozuyla duyurdu!
Hadise:
Hadise:" Sen gerçek sensen güzelsin"
Belemir Temizsoy kimdir? İnstagram adresi ne?
Belemir Temizsoy kimdir? İnstagram adresi ne?
Hülya Avşar'dan sıfır makyaj ve filtresiz doğal poz
Hülya Avşar'dan sıfır makyaj ve filtresiz doğal poz

Popüler Haberler

Kıbrıs Ada Kışı oyuncu kadrosu ve dizi konusu
TRT 1 Teşkilat oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Çukur dizisi Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu'nun hayatı!
2.El araçlar için hangi bankalar kredi verir?
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Berk Oktay kimdir, nereli yaşı kaç?
Show TV Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Rüyada boğulmak anlamı nedir, neye yorumlanır? boğulmak görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Maraşlı dizisi Mahur kimdir? Alina Boz kimdir, nereli yaşı kaç?
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Seni Çok Bekledim dizisinin Songül'ü Selen Domaç'ın hayat hikayesi!
Ebru Şallı'nın oğlu neden hayatını kaybetti? Hastalığı neydi?
AGİ formu nedir? Agi için nasıl başvuru yapılır? Agi başvuru form doldurma işlemleri
Gel Dese Aşk dizi konusu ve belli olan oyuncuları
Berberler ve kuaförler için yasak ne zaman kalkacak, ne zaman açılacaklar?
Bir Aile Hikayesinde Çalan Bora Duran Sende Gidersen Şarkısı
Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cihan Yenici kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Nizamettin Özkaya kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Maraşlı dizisindeki Savaş karakteri kimdir? Saygın Soysal nereli, yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pınar Töre kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Burak Deniz hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.