Dilan Çiçek Deniz yeni aşkıyla görüntülendi

Sevilen genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz, cemiyet hayatının ünlü çiftlerinden olan Sedat – Yasemin Aloğlu’nun oğlu Alihan Aloğlu ile birliktelik yaşamaya başladığı gelen dedikodular arasındaydı.Yaklaşık olarak 2 aydır birlikte olduğu söylenilen Dilan Çiçek Deniz ve Alihan Aloğlu ilk kez birlikte görüntülendiler.Bebeköy'de bir mekana çıkışı görüntülenen çift gittikleri mekanda arkadaşları ile yemek yiyip keyifli vakit geçirdiler.

Mekanda bir süre vakit geçiren çift ,yemek yedikleri mekandan Alihan Aloğlu'nun aracıyla ayrıldı. İlk kez magazinciler ile karşılaşan çift kısa bir şaşkınlıktan sonra birlikte poz vermemeye özen göstererek araçlarına bindiler.

Dilan Çiçek Deniz rahat tavırlar gözlenirken Aloğlu’nun biraz daha gergin olduğu göründü. Ünlü çift daha sonra Dilan Çiçek Denizi’in İstinye’deki evine doğru yola çıktılar.