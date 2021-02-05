Didem Soydan'dan Bartu Küçükçağlayan arasındaki olay ne, neden mesajlarını ifşaladı?

Geçtiğimiz gün ünlü manken Didem Soydan kendi instagram hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Mesajında gündemde olan lgbti bireylere ve öğrencilere destek olmayan ancak o kitleyi kullanarak mücbir sebeplerde ün toplayan kişilere sitemde bulundu.

Daha sonra ise yaptığı mesaja özelden Bartu Küçükçağlayan tarafında bir yanıt geldi. Durumu yanlışıkla kendi üstüne alınan Küçükçağlayan, Didem Soydan’a attığı mesajla olay oldu.

Didem Soydan kendisini yanlış anladığını Küçükçağlayan’a bildirmesi üzerine Küçükçağlayan ‘sorry’ diyerek barışalım mı dedi.

Olayın tatlıya bağlandığını düşünen Soydan, Küçükçağlayan tarafından hesabının engellendiğini görünce şoka uğradı.

Ünlü isim yediği engelin üstüne aralarında geçen tüm konuşmaya sosyal medya üzerinden ifşaladı.

