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Didem Soydan'dan Bartu Küçükçağlayan arasındaki olay ne, neden mesajlarını ifşaladı?

Ünlü manken Didem Soydan instagram üzerinden yaptığı bir açıklamayı yanlışıkla üstüne alınan Bartu Küçükçağlayan ile özelden yaptıkları sohbette arayı düzelttiğini sandı, engeli yedi. Soydan, sebebi için "Soramıyorum da engellemiş" açıklamasında bulundu.

05 Şubat 2021 Cuma 02:27
Didem Soydan'dan Bartu Küçükçağlayan arasındaki olay ne, neden mesajlarını ifşaladı?
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Geçtiğimiz gün ünlü manken Didem Soydan kendi instagram hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Mesajında gündemde olan lgbti bireylere ve öğrencilere destek olmayan ancak o kitleyi kullanarak mücbir sebeplerde ün toplayan kişilere sitemde bulundu.

 

Daha sonra ise yaptığı mesaja özelden Bartu Küçükçağlayan tarafında bir yanıt geldi. Durumu yanlışıkla kendi üstüne alınan Küçükçağlayan, Didem Soydan’a attığı mesajla olay oldu. 

 

Didem Soydan kendisini yanlış anladığını Küçükçağlayan’a bildirmesi üzerine Küçükçağlayan ‘sorry’ diyerek barışalım mı dedi. 

 

Olayın tatlıya bağlandığını düşünen Soydan, Küçükçağlayan tarafından hesabının engellendiğini görünce şoka uğradı.

 

Ünlü isim yediği engelin üstüne aralarında geçen tüm konuşmaya sosyal medya üzerinden ifşaladı.

 

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 02:27
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Anahtar Kelimeler:
Didem SoydanBartu Küçükçağlayanİnstagram
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