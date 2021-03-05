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Derya Uluğ'dan samimi itiraf: Aşk acısından 15 kilo verdim

Son dönemin popüler isimlerinden şarkıcı Derya Uluğ, katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, sevgilisi Asil Gök ile ayrıldığı dönem aşk acısından 15 kilo verdiğini söyledi.

05 Mart 2021 Cuma 00:53
Derya Uluğ'dan samimi itiraf: Aşk acısından 15 kilo verdim
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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Youtube’da yayınlanan bir programa konuk olarak özel hayatı hakkında merak edilenleri cevapladı. Uzun süredir Asil Gök ile aşk yaşayan Uluğ, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

‘’Pandemi sürecini sorunsuz atlattık’’

Hayatının dönüm noktasının sevgilisi Asil Gök olduğunu söyleyen güzel şarkıcı, evlilik ile ilgili soruya da yanıt verdi. Uluğ, evlilik için acele etmediklerini ve sürekli birlikte vakit geçirdikleri pandemi sürecini sorunsuz atlattıklarını söyledi.

‘’Aşk acısından 15 kilo verdim’’

Çok zayıf olduğu için sık sık eleştirilen ünlü şarkıcı, insanların zayıflığına takık olduğunu ancak kendisinin bu konuda bir sorun yaşamadığı ve genetik bir özellik olduğunu belirtti. Ayrıca güzel şarkıcı, bir dönem 40 bedene kadar çıktığını ve sonrasında 1 ayda 15 kilo verdiğini söyledi. Hızlı kilo verirken diyet yapmadığını belirten Uluğ, o dönem Asil Gök ile ayrıldıklarını ve aşk acısı çekerken hızla zayıfladığını söyledi.



Son Güncelleme: 05.03.2021 00:53
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Anahtar Kelimeler:
Derya UluğAsil Gök
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