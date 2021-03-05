Derya Uluğ'dan samimi itiraf: Aşk acısından 15 kilo verdim

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Youtube’da yayınlanan bir programa konuk olarak özel hayatı hakkında merak edilenleri cevapladı. Uzun süredir Asil Gök ile aşk yaşayan Uluğ, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

‘’Pandemi sürecini sorunsuz atlattık’’

‘’Aşk acısından 15 kilo verdim’’

Hayatının dönüm noktasının sevgilisi Asil Gök olduğunu söyleyen güzel şarkıcı, evlilik ile ilgili soruya da yanıt verdi. Uluğ, evlilik için acele etmediklerini ve sürekli birlikte vakit geçirdikleri pandemi sürecini sorunsuz atlattıklarını söyledi.

Çok zayıf olduğu için sık sık eleştirilen ünlü şarkıcı, insanların zayıflığına takık olduğunu ancak kendisinin bu konuda bir sorun yaşamadığı ve genetik bir özellik olduğunu belirtti. Ayrıca güzel şarkıcı, bir dönem 40 bedene kadar çıktığını ve sonrasında 1 ayda 15 kilo verdiğini söyledi. Hızlı kilo verirken diyet yapmadığını belirten Uluğ, o dönem Asil Gök ile ayrıldıklarını ve aşk acısı çekerken hızla zayıfladığını söyledi.