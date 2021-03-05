Derya Uluğ'dan acı itiraf

Yaptığı şarkılarla gündeme gelen ve milyonlarca kişi tarafından sevilerek dinlenen ünlü şarkıcı, magazin muhabirlerine çok samimi açıklamalarda bulundu. Sevgilisi Asil Gök'ten ayrılan başarılı sanatçı, aşk acısından dolayı tam 15verdiğini ve bir deri bir kemik kaldığını itiraf etti. Milyon TV’de belirli belirsiz programına katılan sanatçının hayatının dönüm noktası olarak sevgilisini gösterdiği, annemi sürecinde bu zorlu süreci sevgilisiyle beraber sorunsuz bir şekilde atlattığını, bu zorlu süreçte beraber şarkılar yazdıklarını, evlenmek için acele etmediklerini, küçük yaşlardan itibaren anne olmanın hayalini kurduğunu ancak yıllar geçtikçe düşüncesinin değiştiğini, şu an için kendini anneli hazır hissetmediğini sözlerine ekledi. Başarılı sanatçı aşk acısı yüzünden 15 kilo verdiğini de ifade etti. Sanatçının sevenleri bir an önce biraz kilo alması için ona uyarılarda bulundu.