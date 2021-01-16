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Derya Uluğ: Dışarıdan göründüğüm gibi soğuk değilim!

Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına misafir olarak katılan Derya Uluğ, kendisi hakkında açıklamalarda bulunurken müzik hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunarak çarpıcı ifadelere imza attı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 22:28
Derya Uluğ: Dışarıdan göründüğüm gibi soğuk değilim!
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Güzel şarkıcı, Çağlayan’ın “Soğuk biri gibi görünüyorsunuz” sözlerine ithafen “Aslında öyle değil. İçimi göstermeyen bir yanım var. Yakın arkadaşlarım, çevrem bilir, normal hayatta hiç böyle değilim. Yeni tanıştığım insanlarla arama duvar örüyorum ama bilinçli yapmıyorum” ifadelerine yer verdi

Müzik ile ilgili hedeflerinin olduğunu belirten Uluğ, “İdealler ve gerçekler birbirini tutmuyor. Bazen bazı şeyler için üzülmüyor değilim. Keşke herkes daha farklı şarkıları sevse. Tek bir alana hapsolmasa popüler şarkılar” ifadelerini kullandı.

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 22:28
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DeryaUluğArmağanÇağlayan
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