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Derya Tuna ile Gelini Yasemin Şefkatli alışverişe çıktı

Derya Tuna müstakbel gelini Yasemin Şefkatli’yle alışverişe çıkarken Zekeriyaköy’de kameralara takıldı. İdo Tatlıses ile geçtiğimiz aylarda nişanlanan Şefkatli, düğün tarihi bilgi verdi.

06 Aralık 2020 Pazar 23:38
Derya Tuna ile Gelini Yasemin Şefkatli alışverişe çıktı
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, üç yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile sade bir törenle aile arasında nişan yapmıştı. Yasemin Şefkatli ile Derya Tuna alışverişe çıktıkları vakitte kameralara yansıdılar.

Alışverişe çıktıklarını belirtirlerken İdo Tatlıses’in evde çalıştığını söylediler. Yasemin Şefkatli yapılması planlanan düğünleri hakkında bilgi verdi. Pandemiden dolayı düğünlere getirilen 30 kişi kısıtlaması nedeniyle düğünün belirsiz olduğunu belirten Şefkatli eğer herşey yoluna girerse yazın düğün yapabileceklerini söyledi. 

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ekim ayında aile arasında yaptıkları bir nişan töreni ile nişanlanmıştılar. Diğer yandan İbrahim Tatlıses, nişan sonrasında esprili paylaşımlarda bunmuştu. Derya Tuna ise nişandan bir kareyi, bir oğlum vardı bir kızım daha oldu diyerek gelinine hoş geldin diyerek paylaşmıştı.

İdo Tatlıses güzel haberi sosyal medya hesabından, "Aldık gitti" paylaşımı ile duyurmuştu.



Son Güncelleme: 06.12.2020 23:38
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Anahtar Kelimeler:
Derya TunaYasemin şefkatliIdo Tatlıses
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