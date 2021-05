Başarılı oyuncu Derya Şensoy’un yanında görüntülenince paniğe kapılan Celal Can Algül’ün kim olduğu merak ediliyor. Magazin takipçileri Celal Can Algül’ü araştırıyor. Peki Celal Can Algül kimdir? İşte detaylar…

Celal Can Algül kimdir?

Celal Can Algül, iş insanıdır. Eğitimini Namık Kemal Üniversitesi’nde almıştır. Birçok projenin sahipliğini yapmıştır. İnstagram hesabı isealgul kullanıcı adıyladır.

Derya Baykal ve Ferhan Şensoy’un kızları olan Derya Şensoy, geçtiğimiz aylarda Sarp Levendoğlu ile olan ilişkisini sonlandırmıştı. Cihangir’de görüntülenen oyuncunun yanınsa Celal Can Algül vardı.